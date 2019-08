PSG : La piste Gianluigi Donnarumma se refroidit

En dominant largement l’Union Berlin (4-0) dans le cadre de la première journée de Bundesliga, Leipzig rejoint le Borussia Dortmund en tête du classement. Christopher Nkunku a notamment marqué.

Il ne fallait surtout pas arriver en retard à Francfort pour voir la première de l’Eintracht en Bundesliga ce dimanche après-midi.Trop libre dans la surface de réparation, Hinteregger a pu reprendre de volée un corner joué à deux et envoyé dans la boîte par Kostic. Une réalisation qui a douché les velléités offensives d’Hoffenheim, trop imprécis (1 tir cadré sur 10 tentatives) pour espérer mieux. L’autre rencontre de la journée en Allemagne a été plus animée.malgré la chaude ambiance mise par son public. Désormais dirigé par Julian Nagelsmann, le RBL a fait la différence en une mi-temps. Halstenberg (16eme), Sabitzer (31eme) et Werner (42eme) ont tué tout suspense en l’espace de quelques minutes. Entré en jeu en deuxième période, Nkunku a fêté sa première en inscrivant le quatrième but des siens (69eme), à bout portant, après une belle remise de la tête de Sabitzer.