🔴FLASH - PSG: excellente nouvelle pour Kylian Mbappé !

NEYMAR SORT D’UNE PÉRIODE NOIRE

NEYMAR : « C’EST NORMAL P OUR LES ÊTRES HUMAINS D’ÉCHOUER »

« Je veux ĂŞtre le meilleur footballeur du monde. C’est aussi simple que ça. » Le Daily Mirror conclut ainsi l’entretien rĂ©alisĂ© avec Neymar, interrogĂ© dans le cadre de son partenariat avec Diesel. Il ne faut pourtant pas s’y tromper, c’est un exercice d’humilitĂ© et de contrition auquel s’est livrĂ© l’attaquant du PSG  dans les colonnes du tabloĂŻd britannique. Discret sur sa personnalitĂ©, en particulier depuis son arrivĂ©e Ă Paris, l’international brĂ©silien l’a abordĂ©e en profondeur avec le Mirror. « Je ne suis pas bavard, a-t-il reconnu d’emblĂ©e. Je suis un gars très rĂ©servĂ©, je garde les choses pour moi. J’essaie de m’amĂ©liorer lĂ -dessus. A chaque fois que je dois avoir une discussion avec quelqu’un, j’essaie de parler. Et je pense que ça me fait du bien. » Souriant depuis son retour avec Paris, après avoir pourtant tentĂ© tout l’étĂ© d’organiser son retour au FC Barcelone, Neymar  parait en phase avec lui-mĂŞme. Ce que confirment ses prestations depuis son « come-back » sur les terrains, avec la Seleçao comme avec le PSG, Ă qui il a donnĂ© la victoire contre Strasbourg (1-0) puis Lyon (0-1) de deux gestes gĂ©niaux en fin de match. « Je pense que quand tu es bien mentalement, les choses arrivent naturellement. Tu as plus de chances de faire les bonnes choses. »Â Il a ainsi vĂ©cu des derniers mois compliquĂ©s, entre sa rechute au pied droit en janvier dernier, sa claque Ă un spectateur après la finale de la Coupe de France et les accusations d’agression sexuelle pour lesquelles il a finalement Ă©tĂ© blanchi.Le natif de Mogi das Cruzes le reconnait sans mal, il est loin d’être irrĂ©prochable. « Parfois c’est dur parce que tu dois toujours ĂŞtre parfait, c’est impossible en tant qu’être humain, a soufflĂ© Neymar. J’ai dĂ©connĂ© plusieurs fois et retrouver toute la confiance que j’avais a un prix Ă©levĂ©. Mais je pense que c’est normal pour les ĂŞtres humains d’échouer, ça fait partie de la vie et tu grandis et apprends de ces erreurs. » Comme dans la gestion de cette cĂ©lĂ©britĂ© qui l’a touchĂ© il y a plus d’une dĂ©cennie. « Quand elle t’arrive, ça devient un peu Ă©trange, mais tu t’y habitues. Je me sens fier et heureux. Je suis très honorĂ© d’être une personne qui est un exemple pour d’autres. C’est un encouragement. » La recette du bonheur pour un joueur qui en a besoin pour Ă©voluer Ă son meilleur niveau.