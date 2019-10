N°5 : Samuel Eto’o fils (Cameroun, 118 sĂ©lections) : 57 buts

N°4 : Didier Drogba (CĂŽte d’Ivoire, 104 sĂ©lections) : 65 buts

N°3 : Hossam Hassan (Egypte, 169 sélections) : 68 buts

N°2 : (Malawi, 115 sélections) : 71 buts

N°1 : Godfrey Chitalu (Zambie, 108 sélections) : 79 buts

Dignes ambassadeurs de l’partout Ă travers le monde, leurs noms riment avec le sport roi dans leurs pays respectifs. S’il semble difficile de comparer des joueurs n’ayant pas Ă©voluĂ© Ă la mĂȘme Ă©poque, la rĂ©daction d' Orange Football Club vous propose cependant de dĂ©couvrir ledes meilleurs buteurs africains en sĂ©lection nationale.Que dire de la carriĂšre internationale du meilleur buteur de l’histoire des Lions indomptables qui a indĂ©niablement marquĂ© toute une gĂ©nĂ©ration au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Samuel Eto’o avec la sĂ©lection camerounaise c’estsĂ©lections,rĂ©alisations, deux Coupes d’Afrique des Nations, une mĂ©daille d’or au JO 2000. Avec un impressionnant total derĂ©alisations inscrites en six participations Ă la CAN, entre 2000 et 2010, le lĂ©gendaire camerounais dĂ©tient Ă©galement le record du plus grand nombre de buts signĂ©s dans la prestigieuse compĂ©tition africaine. Un incroyable record qui n’est pas prĂȘt d’ĂȘtre battu.Quand on parle de lĂ©gendes du football africain, on ne peut ignorer l’ex capitaine des ElĂ©phants de la CĂŽte d’Ivoire Didier Drogba. Avecbuts inscrits sous le maillot ivoirien, ensĂ©lections, le double ballon d’or africain (2006 et 2009) est de trĂšs loin le meilleur buteur de l’histoire de la sĂ©lection. MalgrĂ© cela, le ‘meilleur joueur de l’histoire de Chelsea’ n’a jamais remportĂ© le moindre titre avec les ElĂ©phants. Il en est pourtant passĂ© tout prĂšs, notamment lors des CAN 2006 et 2012, oĂč la CĂŽte d’Ivoire a Ă©chouĂ© en finale, Ă chaque fois pour une histoire de penalties.sĂ©lections,buts. Observer le palmarĂšs de l’illustre Hossam Hassan, c’est tourner les pages d’un livre d’histoire oĂč la sĂ©lection Ă©gyptienne domine le continent-mĂšre. Tant en club qu’en sĂ©lection, le lĂ©gendaire canonnier des Pharaons aura Ă©tĂ© de toutes les campagnes victorieuses de l'Egypte.NĂ© en 1954 au Malawi, Kinnah Phiri a marquĂ© l’histoire de sa sĂ©lection. En remportant deux Coupes d’Afrique de l’Est (Cecafa Cup) d’affilĂ©e en 1978 et 1979, et surtout en empilant les buts (), il est devenu une lĂ©gende dans son pays.SurnommĂ© «Ucar» en rĂ©fĂ©rence Ă une cĂ©lĂšbre marque de piles, le meilleur joueur zambien de tous les temps Godfrey Chitalu rĂšgne toujours en maĂźtre sur le classement des meilleurs buteurs africains en sĂ©lection nationale avec l’incroyable total derĂ©alisations ensĂ©lections. Le lĂ©gendaire zambien Ă©tait le sĂ©lectionneur des Chipolopolo disparus lors du crash de l’avion qui s’est Ă©crasĂ© en pleine mer au large du Gabon, le 27 avril 1993, alors qu’ils revenaient de la Coupe d’Afrique des Nations.