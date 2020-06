PSG : Kurzawa jusqu'en 2024

Grâce au succès acquis dimanche lors du derby de la 32e journée de Liga contre Valence (2-0), Zambo Anguissa et Villarreal sont désormais à 3 points du Top 4 espagnol.

A lire aussi >> Liga : Zambo Anguissa et Villarreal enchaînent

Le Barça et le Real Madrid en ligne de mire

Pour André Zambo Anguissa et Villarreal, le rêve de disputer la Ligue des champions la saison prochaine est de nouveau permis. En superbe forme depuis la reprise du championnat (4 victoires, 1 nul en 5 matchs consécutifs), les Sous-marins jaunes se sont considérablement rapprochés du Top 4 de Liga. Grâce notamment à leur succès dimanche lors du derby de la 32journée du championnat contre Valence (2-0).Dès le début du match, les hommes de Javi Calleja ont pris le contrôle du jeu, imposant un rythme élevé à leurs adversaires avec de nombreuses passes. Très vite, les anciens partenaires de Karl Toko-Ekambi ouvrent le score. A la réception d’une passe lumineuse de Bacca, Alcacer, dos tourné au but, réussi sa frappe enroulée du pied droit (1-0, 14). Une demi-heure plus tard, c’est Moreno qui va s’illustrer en concluant un beau service de Gomez (2-0, 44). Il ne faudra pas plus à André Zambo Anguissa et les siens pour décrocher la victoire.A six journées de la fin de la saison, seuls 3 points séparent le Sous-marin jaune (51 points) de Séville (54 points). Et autant dire que la suite du championnat ne s’annonce pas aisée pour le club qui reçoit ses matchs au stade de la Ceramica. Parmi les six adversaires à affronter avant la fin de la Liga, figurent le FC Barcelone et le Real Madrid. Zambo Anguissa et les siens ont rendez-vous avec le 2et le leader actuels de Liga, respectivement les 5 et 15 juillet prochains.