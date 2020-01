PSG : Kurzawa contre De Sciglio ?

Milan enchaîne laborieusement à Brescia pour le compte de la 21e journée de Serie A grâce à l'unique but d'Ante Rebic.



⏱ 33'

Great save by Donnaruma on Ayé! / Grande parata di @gigiodonna1 sul colpo di testa di Ayé!#BresciaMilan 0-0 #SempreMilan pic.twitter.com/k1HwVztplZ

— AC Milan (@acmilan) January 24, 2020

Avec Zlatan Ibrahimovic à la mène de ses offensives, l'AC Milan se rendait à Brescia ce vendredi soir en match avancé de la 21e journée de Serie A et c'est justement l'attaquant suédois qui allumait la première mèche dès la 20e minute, lui qui obligeait Joronen à plonger superbement pour arrêter sa reprise de la tête. Autre gardien brillant, Gigi Donnarumma.sur la tentative de Florian Aye au ras de son montant gauche.En seconde période, Brescia devenait plus agressif. Dimitri Bisoli ratait d'ailleurs un face à face avec Donnarumma à la 54e minute alors qu'. Milan faisait le dos rond, avant qu'Ante Rebic n'ouvre le score pour les Lombards sur un service de Castillejo. Brescia lançait alors toutes ses forces dans la bataille, et une frappe d'Emanuele Ndoj trouvait sur son chemin un Donnarumma très inspiré ce soir alors qu'il ne restait qu'un quart d'heure à jouer. Les locaux laissaient des espaces, Milan tentait d'en profiter et Castillejo croyait mettre son équipe à l'abri, mais son but était annulé pour hors-jeu. Très en forme ces dernières semaines, Theo Hernandez voyait sa frappe heurter la transversale à 5 minutes de la fin et le score en restait là. Le Milan, qui restait sur trois succès de rang, dont deux en Serie A, avant ce soir, enchaîne avec une nouvelle victoire laborieuse, mais qui va faire du bien aux hommes de Stefano Pioli. Les Lombards piquent la 6e place de Cagliari, qui n'a pas encore joué lors de cette 21e levée.