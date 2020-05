PSG : Koulibaly trop cher ?

Voir cette publication sur Instagram Yes Sir 🤭💧🔥 @justscuts 🤝 #LeCoiffeurEstBon🤓 Une publication partagée par Thecrazychild93 (@sergeaurier) le 19 Mai 2020 à 1 :53 PDT

Réponse de Serge Aurier suite aux critiques le concernant : « Mon coiffeur est négatif et moi aussi donc arrêtez de parler dans le vide. Mettez des masques et des gants quand vous venez prendre des photos au centre d'entraînement, ça fait aussi partie des règles. » https://t.co/TI516yMYhk pic.twitter.com/Wn8z8dn7xW — Actu Foot (@ActuFoot_) May 20, 2020

L'ivoirien a posté une photo de lui à côté de son coiffeur, sans respect de la distanciation sociale. Les joueurs sont censés ne pas avoir de contact avec des personnes en dehors du strict cercle familialLe club londonien n'a pas tardé à réagir. « Nous enquêtons sur les circonstances et considérerons l'incident de manière appropriée », ont indiqué les Spurs dans un communiqué. L'ancien joueur du PSG a fait l'objet de vives critiques en Angleterre, où la reprise du championnat semblait en bonne voie. Face aux nombreuses critiques postées par les internautes Aurier a réagi au scandale qu'il a provoqué. « Mon coiffeur est négatif et moi aussi. Donc arrêtez de parler dans le vide. Mettez des masques et des gants quand vous venez prendre des photos au centre d'entraînement, ça fait aussi partie des règles » a posté Aurier dans une story sur Instagram, avant d'ajouter un émoji « clin d'œil » et un visuel « merci ».