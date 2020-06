PSG : Kouassi se rapproche du Bayern Munich

Tanguy Kouassi va s'engager au Bayern Munich

Moses Simon: Le prodige nigérian transféré définitivement à Nantes

Barcelone : Prolongation imminente pour Ter Stegen !

Sébastien Desabre : le "Sorcier Blanc" de retour en France

Frank Bagnack: l’ancien défenseur camerounais du Barça s'engage au Partizan Belgrade

Le Bayern Munich devrait bientôt accueillir Tanguy Kouassi au sein de son effectif selon RMC Sport. Le défenseur franco-ivoirien de 18 ans a tourné le dos à un premier contrat pro au sein du PSG, son club formateur, pour prendre la direction de l’Allemagne. L’officialisation de ce deal devrait survenir très bientôt, car tout serait réglé depuis plusieurs jours avec les responsables munichois. Kouassi a fait ses débuts dans l’élite française cette saison. Dépannant dans l’axe de la défense lorsque les titulaires n’étaient pas disponibles, il a répondu parfaitement aux attentes, avec des prestations très convaincantes et même trois buts à son actif (en 13 matchs joués, toutes compétitions confondues). Après son explosion, la direction francilienne a accéléré les discussions en vue d’un contrat, offrant même des conditions salariales très avantageuses, mais cela n’a rien donné. Après avoir longuement pesé le pour et le contre, l’international tricolore des moins de 18 ans a donc opté pour un départ dès l'ouverture du mercato d'été en Allemagne.L'information ne faisait plus aucun doute depuis quelques semaines, elle a été confirmée officiellement ce mardi: le FC Nantes a annoncé la levée de l'option d'achat qu'il détenait sur Moses Simon. Le montant n'a pas été communiqué pour l'heure mais l'opération devrait avoisiner les 5 millions d'euros, selon L'Equipe. Arrivé lors du dernier mercato d'été en provenance de Levante, sous forme de prêt, l'attaquant international nigérian, joueur le plus prolifique de son équipe sur le plan offensif (9 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues), est désormais lié aux Canaris jusqu'en 2024, à compter du 1er juillet 2020.C'était prévu, c'est presque fait. Barcelone est sur le point de prolonger Ter Stegen (28 ans) et inscrire le portier allemand dans la durée. Sous contrat avec le Barça jusqu'en 2022, ce dernier poursuivrait l'aventure jusqu'en 2025 selon SPORT. Arrivé lors du mercato estival 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach, Marc-André Ter Stegen est indiscutable dans les buts catalans (226 matchs). Il y a remporté la Ligue des Champions (2015), trois Liga et défendra la place de leader du Barça ce soir contre Leganes (22 heures).Après une décennie passée en Afrique, Sébastien Desabre revient en France. Le technicien de 43 ans a été nommé pour deux saisons (plus une en option) entraîneur des Chamois Niortais (L2), où il succède à Franck Passi. Le natif de Valence dans la Drôme n’avait jusqu’alors jamais entraîné de club professionnel français. Desabre s’était surtout fait connaître sur le continent africain où il a eu la charge de huit équipes de club dans huit pays différents. A son palmarès, des titres de champion du Cameroun avec Coton Sport de Garoua en 2013, de Tunisie avec l’ Espérance de Tunis en 2014 et d’Angola avec le Recreativo Libolo en 2015. Egalement vainqueur d’une Coupe de Côte d’Ivoire à la tête de l’ ASEC Mimosas , ce grand voyageur avait pris les rênes des Cranes d’Ouganda, les conduisant jusqu’en huitièmes de finale de la CAN 2019.Le défenseur international camerounais, Frank Bagnack (25 ans , 2 sélections), va quitter la Slovénie et l’Olimpija Ljubljana pour la Serbie et le Partizan Belgrade, où un contrat d’un an l’attend. Parti se relancer en Europe centrale il y a trois ans après son passage par le Real Saragosse, cet ancien élève de la "Samuel Eto’o Academy" évoluait depuis deux saisons sous les couleurs du club slovène. Formé au FC Barcelone dont il rejoignit la Masia en 2008 et porta ensuite les couleurs de l’équipe B en deuxième division espagnole, le natif de Yaoundé avait quitté le club blaugrana en mauvais termes avant de venir tenter sa chance six mois durant avec l’équipe réserve du FC Nantes, lors du mercato d'été 2016.