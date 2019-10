PSG : Kimpembe évoque son retour en forme

En conférence de presse, Presnel Kimpembe, le défenseur français du Paris Saint-Germain, est revenu sur son retour en forme après une saison dernière délicate.

Des blessures, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup dans tous les clubs. C'est sûr que jouer un vendredi comme ça après une trêve internationale, c'est compliqué. Mais c'est la vie, il faut savoir faire avec.Je sais me remettre en question. J’étais donc conscient de ma saison mitigée, surtout sur la fin. Ça m’a forgé un caractère. Je ne veux pas dire que c'est une revanche, mais ça me tenait à cœur.Je suis un peu un grand frère. Avoir des titis avec les pros, ça fait toujours plaisir. J’essaye de les guider comme on l’a fait avec moi. Même si c’est parfois difficile pour eux.Mauro, il va plus au ballon. Il essaie de faire le jeu. Edi, lui, il se projette plus dans la surface. Il est dur à suivre sur ses appels.Ça toujours été compliqué pour nous là-bas, et ils nous attendent ! Il va falloir faire un match solide.