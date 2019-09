PSG : Kimpembe encense Gueye

Le défenseur central du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe s'est montré élogieux envers Idrissa Gueye ce mercredi après la victoire face au Real Madrid (3-0).

Kimpembe : « Même si c’est un ‘charognard’, il est bon techniquement »

Bien sûr. Ça fait du bien de revenir sur les terrains après quatre mois d’absence, surtout pour un tel match, avec une belle victoire à la clé. On ne peut pas rêver mieux comme histoire.On s’est montré solides. On a travaillé ensemble et on a souffert ensemble aussi. C’était le plus important ce soir.C’est un monstre. Je ne sais pas combien de kilomètres il a couru ce soir, il a dû en faire minimum 12. Il nous fait beaucoup de bien. Même si c’est un « charognard », comme on dit, il est bon techniquement aussi. Le club, les supporters et nous les joueurs, on peut être fiers de l’avoir dans notre équipe.C’est tout ce qu’on souhaite. C’est tout ce qu’on attend, d’avoir un Parc en feu et les supporters derrière nous pour nous pousser.