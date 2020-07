PSG : Kehrer, plus de peur que de mal

L'Olympique de Marseille a perdu son premier match amical de l'été. Contre les Slovaques de Dunajskå Streda, les hommes d'André Villas-Boas se sont inclinés aprÚs une trÚs mauvaise premiÚre période (2-1).



𝐠𝐈𝐍 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 I #FCDOM 2ïžâƒŁ-1ïžâƒŁ

PremiĂšre dĂ©faite pour nos Olympiens en prĂ©paration. Prochain rendez-vous le 31 juillet face au @FCBayern 📆#DroitauBut pic.twitter.com/VXv9wc7iG1



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 25, 2020

Thauvin sauve l'honneur marseillais sur penalty

Ce n'est qu'un match amical mais c'est loin d'ĂȘtre rassurant. Ce samedi en Slovaquie, Marseille a Ă©tĂ© battu par le FC DAC (2-1). Les hommes d'AndrĂ© Villas-Boas ont Ă©tĂ© handicapĂ©s par une trĂšs mauvaise premiĂšre pĂ©riode. Face Ă des Slovaques mieux prĂ©parĂ©s et motivĂ©s par ce match de gala, le faux dĂ©part marseillais a Ă©tĂ© sanctionnĂ©. DĂ©jĂ sollicitĂ© en tout dĂ©but de match, Steve Mandanda n'a rien pu faire au quart d'heure de jeu quand Eric Ramirez a profitĂ© d'une perte de balle de Florian Chabrolle. Ce n'Ă©tait pas la premiĂšre fois que la dĂ©fense olympienne Ă©tait passive mais sur cette action, c'Ă©tait la fois de trop.Incapables de se montrer dangereux, les coĂ©quipiers de Morgan Sanson ont Ă©tĂ© surpris par un deuxiĂšme but des joueurs de DunajskĂĄ Streda. Peu aprĂšs la demi-heure de jeu, Zsolt Kalmar a trouvĂ© la lucarne de Steve Mandanda sur un magnifique coup franc Ă l'angle droit de la surface de rĂ©paration olympienne.Fautif sur ce coup-franc, Alvaro Gonzalez s'est rattrapĂ© en seconde pĂ©riode. Dans un onze remaniĂ©, il a profitĂ© d'un travail de Nemanja Radonjic pour tenter sa chance. Sa frappe a Ă©tĂ© dĂ©viĂ©e de la main par un dĂ©fenseur slovaque et Florian Thauvin en a profitĂ© pour Ă©galiser en transformant facilement le penalty. Il restait alors 40 minutes Ă l'OM pour revenir au score et sauver l'honneur. MalgrĂ© un meilleur visage et les entrĂ©es intĂ©ressantes de Radonjic, Thauvin, Kevin Strootman et Dario Benedetto, la dĂ©fense du FC DAC a tenu jusqu'au bout.En fin de match, Leonardo Balerdi a jouĂ© ses premiĂšres minutes avec le maillot marseillais mais c'est l'une des rares satisfactions de cette rencontre. Avant le match de prĂ©paration prĂ©vu contre le Bayern Munich en fin de semaine prochaine, les hommes d'AndrĂ© Villas-Boas vont devoir passer Ă la vitesse supĂ©rieure. Ce n'est qu'un amical mais la saison de Ligue 1 arrive vite.