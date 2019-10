🔴FLASH: mauvaise nouvelle pour le PSG dans le dossier Dybala !

«Jouer les champions du monde on le veut et je vous garantis qu’en AlgĂ©rie tout se passera bien, en espĂ©rant avoir des stades livres », a indiquĂ© le coach Ă propos d'un possible match contre la France. « Aujourd’hui les choses se sont bien dĂ©roulĂ©es, oui on aimerait bien rejouer en France Ă Marseille, Nice ou mĂȘme Paris. La pelouse du stade de Lille a bonifiĂ© notre jeu, notre identitĂ© est basee sur le jeu technique et la pelouse nous a aidĂ© », a-t-il indiquĂ© Ă propos du match contre la Colombie. « On a rĂ©ussi Ă bloquer les automatismes des Colombiens et on a travailler pour annihiler leurs point forts, c’est le genre de choses sur lesquelles on travaille », a-t-il analysĂ© avant d'ajouter : « Il faut que l’on se qualifie Ă la coupe du monde et cela passe par l’Afrique pas plus tard qu’hier le Botswana a accrochĂ© l’Egypte, il n’y a plus de petites Ă©quipes ». « Il nous reste beaucoup de travail, on veut progresser, le deal que j’ai avec les joueurs, c’est de progresser de se dĂ©passer, on est trĂšs loin d’ĂȘtre parfait. On veut jouer contre les meilleurs pour devenir encore meilleurs », a-t-il conclu. A lire aussi >> Ballon d’Or Africain : Djamel Belmadi donne son favori !