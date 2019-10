PSG . Jesé Rodriguez de retour dès janvier ?

Kylian Mbappé, touché à une cuisse, ne disputera pas les rencontres des Bleus en Islande et contre la Turquie, vendredi et lundi, et va quitter Clairefontaine. Alassane Plea a été convoqué par Didier Deschamps pour le remplacer.



Kylian Mbappé ne participera pas aux 2 prochains matches de l'Equipe de France. Pour le remplacer, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach).

➡ https://t.co/ed5Mdkh10l pic.twitter.com/BroqVsUfPE



— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 8, 2019

Le PSG avait mis la pression aux Bleus pour Mbappé

Didier Deschamps pensait avoir enfin une bonne nouvelle après la cascade de blessures qui touchent l’équipe de France ces derniers jours (Hugo Lloris, Paul Pogba, Léo Dubois…). Responsable de la communication des Bleus, Raphaël Raymond a en effet expliqué mardi, avant le point-presse, que les résultats de l’IRM passée lundi par Lucas Hernandez et Kylian Mbappé s’étaient avérés rassurants. Mais si le premier a insisté sur sa capacité à pouvoir jouer dès vendredi, l’attaquant parisien ne sera finalement pas du déplacement en Islande. Ni de la réception de la Turquie, lundi. L’ancien Monégasque, touché à une cuisse et préservé par le PSG contre Angers samedi après avoir fait son retour à Bordeaux une semaine plus tôt, va en effet quitter Clairefontaine, comme annoncé mardi soir.buteur et double-passeur dimanche face à Ausbourg (5-1), et manquera donc son deuxième rassemblement consécutif.La blessure de Mbappé remonte à un match contre Toulouse, fin août. De retour sur la pelouse des Girondins, l’intéressé était également entré en jeu sur la pelouse de Galatasaray en Ligue des Champions, mardi dernier (0-1). Sa cuisse encore douloureuse depuis ces deux entrées même s’il n’était pas question d’une rechute, le PSG a envoyé un courrier avec une recommandation officielle à la Fédération française de football pour que son joueur ne soit pas aligné vendredi.Reste désormais à savoir dans quelle mesure la pression mise par le club francilien a influencé cette décision, même si L'Equipe précise que c'est Didier Deschamps qui a préféré ne pas prendre de risques. "Après s’être entretenu avec le joueur, qui suivait un protocole de reprise depuis lundi, et Franck Le Gall, le médecin de l’équipe de France, Didier Deschamps a décidé de remettre le joueur à la disposition de son club, le Paris-SG. Kylian Mbappé quittera Clairefontaine mercredi matin", peut-on lire dans le communiqué de la FFF. Plea fera le chemin inverse dans la journée et se voit une nouvelle fois récompensé de ses belles performances en Allemagne, après avoir été déjà convoqué en novembre 2018.