PSG : Jérémy Ménez est impressionné par Kylian Mbappé

12-year-old arrested over racial abuse targeted at Wilfried Zaha https://t.co/djQuivSBmV — The Independent (@Independent) July 12, 2020

C'était choquant pour moi le premier jour. Je l'avais rencontré lorsque nous avons joué contre lui, mais pas pour ce qui concerne le partage du même vestiaire...", a-t-il expliqué. "D'abord, cela choque, parce que, comme je le dis toujours, c'est un joueur et une personne qui malgré tout ce que cela suppose d'être Messi, vous fait vous sentir normal", a reconnu Ocampos dans un entretien pour Olé. "Vous le voyez comme un Dieu, c'est la réalité, et il vous fait vous sentir comme un de plus, un participant du moment."

📰 #LaTapaDeOle l Lunes 13 de julio ▫️ 🇦🇷 Lucas Ocampos, mano a mano con Olé: "En el vestuario a Messi lo ves como un Dios y él te hace sentir uno más" pic.twitter.com/u6lW39zJss — Diario Olé (@DiarioOle) July 13, 2020

Si le joueur avait déclaré « rêver de l’équipe de France », Sarr ne ferme aucune porte. « Je n’ai pas envie de m’éterniser, c’est sujet à polémiques. J’assume de prendre mon temps. Tant pis si les gens estiment que je suis en retard. Je prendrai une décision quand il le faudra, j’ai déjà ma petite idée, mais je n’ai pas envie d’en parler pour ne pas créer de remous. Mais j’en prendrai une en temps voulu, et peut-être quand vous ne vous y attendrez pas ! Vous verrez, vous serez surpris. » À l’aube de sa 6eme saison du côté de l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr est à un moment important dans sa carrière. Alors qu’il s’apprête à disputer, pour la première fois, la Ligue des Champions, l’ancien Messin pourrait par la même occasion connaitre ses premières minutes en match international. Pour quelle nation ? Le suspense reste entier…

🤔 Bouna Sarr hésite pour son choix de sélection https://t.co/OfbxwSCXDz — RMC Sport (@RMCsport) January 28, 2020

Les supporters du FC Porto veulent voir Iker Casillas comme un champion du Portugal cette saison, alors qu'il n'a pas encore joué avec le club lors de cet exercice et qu'il n'est plus sous contrat.

Sérgio Conceição. Les supporters du FC Porto ont fait passer un message via une pétition #Ikercampeao sur les réseaux sociaux. En effet, le portier espagnol n'a pas disputé la moindre minute de jeu cette saison et pourrait ne pas être considéré comme sacré. Ainsi, les supporters veulent qu'il dispute au moins une minute lors des trois derniers matches de la saison.

🇵🇹 Les supporters du FC Porto veulent voir Iker Casillas comme un champion du Portugal cette saison, alors qu'il n'a pas pu jouer cette saison !https://t.co/plY2SRfLiR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 13, 2020

➡ Le jeune frère de l’Ivoirien, formé comme l’ex-Parisien au RC Lens et qui jouait encore au niveau amateur, est décédé à l’hôpital après avoir été blessé à l’abdomen > https://t.co/ghJrQR4Xkt pic.twitter.com/o4mMjYmPRN — Le Parisien (@le_Parisien) July 13, 2020

Quelques heures avant le coup d'envoi du match entre Aston Villa et Crystal Palace, l'international ivoirien Wilfried Zaha a été la cible de menaces et injures racistes sur son compte Instagram. L’Éléphant a publié les captures d'écran de messages envoyés par un fan d'Aston Villa. «tu ferais mieux de ne pas marquer demain (aujourd'hui, ndlr) connard de noir, ou je viendrai chez toi habillé en fantôme.» Le tout accompagné de photos choquantes. La police britannique a donc rapidement ouvert une enquête pour retrouver l'auteur de ses insultes racistes. Dans la foulée, les autorités ont annoncé dimanche avoir arrêté un garçon de 12 ans pour les faits décrits. « Nous avons été alertés d’une série de messages racistes envoyés à un footballeur aujourd’hui et après les avoir examinés et avoir effectué des contrôles, nous avons arrêté un garçon...Le jeune de 12 ans de Solihull a été placé en garde à vue. Le racisme ne sera pas toléré. » a confirmé la police locale dans un communiqué>> Un enfant de 12 ans arrêté pour injures racistes envers Wilfried Zaha Pour Lucas Ocampos, Lionel Messi est un Dieu. Cependant, le numéro 10 parvient à intégrer les autres joueurs comme des éléments entiers du groupe, en sélection nationale. International argentin, Ocampos a longuement évoqué le cas de Lionel Messi, avec qui il a pu partager le maillot de la sélection albiceleste. Il n'a pas été avare en éloges envers le capitaine du Barça et de l'Argentine. ">> Argentine : Lucas Ocampos parle de Lionel Messi comme d'un "Dieu" Éligible pour les sélections française, sénégalaise et guinéenne, Bouna Sarr, le latéral droit marseillais, n’a pas encore pris sa décision et souhaite « prendre son temps. »>> Marseille : Sarr n’a pas encore choisi sa sélection Le FC Porto est très proche d'un nouveau titre de champion du Portugal. Leader du classement avec 8 points d'avance sur Benfica à trois journées du terme de la saison, il n'aura besoin que d'un point lors des dernières rencontres afin d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Le prochain match se déroulera face au Sporting Lisbonne, mercredi soir (22 heures 30). Par la suite, il faudra se mesurer à Moreirense et Braga pour les joueurs dirigés par>> FC FC Porto : La drôle de pétition des supporters pour qu'Iker Casillas soit champion Le Parisien et Europe 1 annoncent ce lundi matin que la superstar des Eléphants de la Côte d’Ivoire et des Spurs de Tottenham, Serge Aurier (27 ans, 50 sélections) déplore la mort de son frère à Toulouse. Selon des sources policières, interrogées par Europe 1, Christopher Aurier a été tué par balles. Touché à l'abdomen sur le boulevard de Thibaud de Toulouse, le jeune homme de 26 ans, cadet du latéral ivoirien, aurait succombé à ses blessures à l'hôpital. Ce sont des riverains qui ont appelé les secours. Le suspect est toujours en fuite et la police judiciaire de Toulouse est saisie de l'enquête. On ne connaît pas encore les raisons de ce drame, ni s'il s'agit d'un réglement de comptes, car aucun détail n'a pour l'heure été révélé.

