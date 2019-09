PSG : Idrissa Gana Gueye parle de sa relation avec Tuchel

L’attaquant international anglais, Jamie Vardy, est revenu sur le différend qu’il avait avec son ancien manager à Leicester City, Claude Puel.

« On préparait un marathon, puis on courait un 100 mètres »

Jamie Vardy, l’un des meilleurs buteurs de la Premier League, vient d’attaquer sa huitième saison à Leicester City. L’international anglais (32 ans) a tout connu chez les Foxes : les affres de la Championship, l’accession en Premier League, la saison glorieuse couronnée par un titre de champion, la Ligue des Champions puis le retour ventre mou du classement. Et, il a aussi eu le privilège de côtoyer plusieurs entraîneurs aux styles différents, dont le Français Claude Puel.Puel est resté seize mois à Leicester et son bilan est relativement correct puisqu’il a réussi à relancer cette formation à la suite du passage délicat de Craig Shakespeare. Le Français est satisfait de cette expérience, mais la réciproque n’est pas totalement vraie. Vardy et certains cadres de l’équipe n’ont pas gardé un souvenir impérissable de leur cohabitation avec l’ancien coach de Nice.Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’attaquant anglais a expliqué que les méthodes de Puel n’étaient pas compatibles avec les exigences d’un championnat aussi relevé que la PL. « On s’entendait bien, mais j’avais l’impression que le rythme de ses entraînements était trop lent, au point que c’était compliqué pour nous d’être rapides et agressifs durant le match, a-t-il confié. Tous les gens qui font du sport savent que si tu t’entraînes d’une certaine manière, tu ne pourras pas changer radicalement ta façon d’être durant la compétition. C’était comme si on préparait un marathon et que le jour du match on nous demandait de courir un 100 mètres ».Désigné joueur de l’année en Angleterre en 2016, Vardy est un véritable taulier à Leicester. Ses buts pèsent, mais sa voix aussi et il se murmure qu’il avait été à l’origine du licenciement de Puel en se plaignant auprès du board. Les deux hommes ont même connu un léger accrochage à l’issue d’un match de championnat contre Arsenal (octobre 2018) et durant lequel le joueur avait été sorti avant le terme de la partie.