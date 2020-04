PSG : Gueye pousse pour l'arrivée de Koulibaly

« On nous a dit que les entraînements allaient reprendre normalement, comme avant l’épidémie. A partir de lundi, normalement, on a l’entraînement collectif qui recommence », a lancé Marcel Tisserand dans l’After Foot samedi soir. Pourtant, d'autres clubs ont déjà atteint le stade des entraînements collectifs par des petits groupes, comme c'est le cas du Bayern Munich, le leader de la Bundesliga. « On a repris l’entraînement par groupes de cinq ou six depuis deux semaines », a-t-il indiqué avant d'ajouter, concernant les mesures prises par ses dirigeants pour lutter contre la propagation de la pandémie du Coronavirus. « On a nous a dit de ne pas quitter le territoire allemand pour commencer, a-t-il poursuivi. La consigne était de se déplacer par deux, que ce soit en ville ou pour faire des courses. Et puis, rester un maximum chez soi en dehors des séances d’entraînement. » « On arrive donc au stade et chaque groupe à son vestiaire. Tout d’abord, cela commence à 9 heures, ensuite c’est à 11 heures, puis à 14 heures, puis à 16 heures. Tout est fait en sorte, pour ne pas se croiser avec les autres », a-t-il ajouté précisant que l'Allemagne est en train de prendre les bonnes décisions pour se protéger du virus. « On prend notre température chaque matin, mais on n’a pas eu de dépistage », a-t-il poursuivi. « On voyait bien que ça ne s’améliorait pas en France, bien au contraire. Et on se posait des questions. On se demandait: ‘mais pourquoi nous ?’ On a un peu moins de cas, c’est peut-être pour ça que les clubs décident de reprendre un peu plus tôt mais on s’est posé quelques questions au départ. » A lire aussi >> RD Congo : Marcel Tisserand forfait à cause du Coronavirus ?