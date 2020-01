PSG - Gueye : « Les gens ont vu de quoi j'étais capable »

En trouvant le chemin des filets en Coupe du Roi cette semaine, Gareth Bale a dépassé le nombre de buts inscrits par le Brésilien Ronaldo au Real Madrid.

Bale devant Ronaldo, mais encore loin de Cristiano

Indésirable ou indispensable ? Gareth Bale voit son statut vaciller depuis deux ans au Real Madrid. Poussé vers la sortie par Zinédine Zidane l'été dernier, le Gallois traverse une saison des plus contrastées, alternant passages à vide et coups d'éclat. Mercredi soir, sur la pelouse de l'Unionistas Salamanque en Coupe du Roi, c'est lui qui a ouvert le score peu après le quart d'heure de jeu pour mettre son équipe sur les bons rails (victoire 3-1 des Merengue). Mais ce but permet surtout au gaucher de dépasser une ancienne gloire du club. Et pas n'importe laquelle : Luis Nazário de Lima,En inscrivant son 105eme but sous le maillot madrilène, Bale compte désormais un but de plus que le génial avant-centre brésilien. Il Fenomeno avait en effet compilé 104 pions avec le maillot du Real, dans une période qui, de l'avis de tous, n'était pas sa plus prolifique.puisque R9 a atteint ce total en 177 matches, là où Bale compte déjà 246 apparitions avec la Maison Blanche. Pour rappel, le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid n'est autre que l'homonyme de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, avec 450 réalisations en 438 matches.