PSG : Gueye a sombré à Dortmund

Après être resté muet deux journées de suite, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng l’attaquant de Diambars a repris son rythme d’enfer. Il a encore claqué deux buts dimanche au stade Caroline Faye, lors de « l’autre derby de la Petite Côte », lors du nul 2 partout entre Mbour PC et son équipe. Il porte ainsi son total à 12 réalisations en 10 journées de Ligue 1. Une cadence plus qu’impressionnante dans un football sénégalais où l’on ne marque pas beaucoup de buts et où la race des goléadors se fait de plus en plus rare. La preuve, le suivant le plus immédiat de Bamba Dieng, Bouly J. Sambou de Teungueth FC, est à 5 longueurs avec ses 7 réalisations. Derrière vient Makhtar Ndiaye du Ndiambour avec ses 6 buts suivi d’Idrissa Camara (DSC) et Babacar Ndiaye de l’US Gorée qui arrivent avec cinq réalisations. Le Top 5 des meilleurs buteurs de la Ligur 1: Cheikh Ahmadou Balba Dieng (Diambars) 12 buts Bouly Sambou (Teungeth FC) 7 buts Makhtar Ndiaye (Ndiambour) 6 buts Idrissa Camara (DSC) 5 buts Babacar Ndiaye (US Gorée) 5 buts