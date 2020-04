PSG : Et si Neymar restait ?

Mais avant ,des accords ont été trouvés de la rencontre entre la FIF et les clubs ce mercredi 15 avril au coeur de la maison de verre (siège de la Fédération Ivoirienne de Football) sise à Treichville (Abidjan). Analyser avec les clubs la situation après l'arrêt des débats domestiques le 16 mars dernier suite à la survenue du Covid 19 , voici le principal objet de la rencontre initiée par le bureau de la professionnelle de football (LPF) . Il en ressort que tout reprendra après une accalmie de la situation. " Nous (Bureau LPF) avons rencontré les clubs de la Ligue 1. Nous avons échangé avec eux par rapport à la situation de crise sanitaire qui prévaut en ce moment. Depuis la mi-mars, toutes les activités ont été arrêtées et les compétitions ont été suspendues. Un mois après l’arrêt des compétitions, nous avons décidé de rencontrer les clubs pour voir comment nous pouvons analyser la situation en termes de gestion du calendrier général de nos compétitions.", a indiqué Sory Diabaté avant de poursuivre. "Sur ce premier sujet, nous avons fait comprendre aux clubs qu’il était important de nous en tenir aux dispositions de nos autorités en ce qui concerne l’interdiction de toutes les activités, de toutes les compétitions jusqu’à nouvel ordre. Etant donné que les mesures qui avaient été annoncées ont été prorogées, il était important de faire comprendre aux clubs que nous ne pourrions pas démarrer les activités sur ce mois d’avril et que nous n’avons pas de visibilité. Nous allons nous en tenir aux décisions de nos autorités.",a ajouté le Président de la Ligue Professionnelle.Toutefois , dès que tout rentrera dans l'ordre le système sera mis en branle pour achever la saison."Si d’aventure il y avait une réouverture, nous serions obligés de reprendre nos activités. Et par conséquent, nous allons prendre les dispositions qui sont les suivantes : La première disposition est de finir le championnat. C’est la priorité. Sur 26 journées, 20 journées ont été déjà disputées. Nous mettrons en priorité ces six journées restantes de championnat. Dans le calendrier général, il y a des matches de Coupes qui étaient prévues. Nous avons décidé de ne pas jouer ces matches si la situation s’améliorait et de privilégier la gestion des matches de championnat. En un mois, nous devons pouvoir boucler le championnat en jouant sur quatre week-end et deux matches en semaine.",a rassuré Sorry Diabaté. "Une reprise qui passera par une préparation.Inactifs depuis mars ,les joueurs passeront par une période de reathléisation avant de revenir sur les pelouses . Une étape chère à Sory Diabaté. "Deuxièmement, si la décision de réouverture nous était annoncée, on ne le sait pas pour le moment, mais il fallait préparer les clubs parce qu’il aura une période de ré-athlétisation de nos joueurs. Si la fin de la crise est signalée, il y aura au minimum trois semaines de préparation avant de démarrer la compétition. C’est l’accord que nous avons eu avec les clubs." a révélé le vice-president de la FIF. Puis d'expliquer. "Si la situation s’améliore, les équipes qui sont éliminées vont aller en vacances, celles qui sont encore engagées en Coupe nationale, au niveau des 8è de finale, il y en a 16, elles vont disputer les matches de Coupe nationale quand il y aura un retour de meilleure situation. Ces équipes vont prendre leurs vacances au fur et à mesure qu’elles sont éliminées pour ne pas avoir les équipes en activité jusqu’à la fin de l’année". Plusieurs autres sujets dont la rémunération des joueurs et encadreurs étaient également au coeur de cette rencontre entre la FIF et les clubs.