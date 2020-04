PSG : Et si Neymar restait au PSG ?

En raison de la crise sanitaire, Neymar pourrait toujours être Parisien la saison prochaine.

Neymar peut partir contre un montant de 180M€

Neymar est actuellement à sa troisième saison au PSG. Et, il y a fort à parier qu’il en fasse une quatrième. Alors que les rumeurs ne cessent de l’annoncer du côté de Barcelone,d’après ce que révèle L’Equipe ce lundi. L’arrêt de la compétition depuis un mois et les différentes conséquences qui en résultent favoriserait un statu quo.Ce n’est un secret pour personne ; Neymar est toujours désiré au sein de son ancien club catalan. Toutefois, et en raison principalement de la crise actuelle, les responsables blaugrana n’auraient pas les moyens de se payer les services du brillant attaquant. Quand bien même le prix de ce dernier venait à baisser par rapport à l’été dernier. Selon le règlement stipulé par la FIFA,Un montant qui est bien trop conséquent pour l’équilibre budgétaire déjà vacillant du Barça.Par ailleurs,, qu’il a encore des choses y accomplir et qu’un retour au Nou Camp pourrait attendre. C’est déjà ce qui ressort des déclarations tenues récemment par son entourage : « On n’a jamais parlé d’un retour à Barcelone. Pour l’heure, notre seule préoccupation est le coronavirus. On pense que l’été sera calme ». Calme, même si la période des transferts a des chances de s’étirer sur plusieurs mois. Enfin, dans ce dossier, la position du PSG compte aussi bien sûr. Et celle-ci n’a pas évolué ces derniers temps. Sauf offre mirobolante, le club espère garder son stratège brésilien.