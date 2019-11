PSG : Entraînement individuel pour Neymar

Le staff médical de la selecao avait annoncé un retour vers le 10 novembre pour Neymar, nous sommes le 5 et on peut déjà le voir sauter et jouer avec le ballon. Retour proche, je suis persuadé que si ne se reblesse plus on ira très loin. Tuchel en parlera @PSG_inside🔴🔵 pic.twitter.com/zDO2HUoSw9 — la source parisienne®️ (@lasource75006) 5 novembre 2019

NEYMAR, UN RETOUR PROGRAMMÉ APRÈS LA TRÊVE INTERNATIONALE

#Neymar prépare son retour ! Premier entrainement individuel avec un membre du staff qui ne le lâche pas. #TeamPSG 📸 @NeymarJrSite pic.twitter.com/JbRbtQ1ehq — ParisTeam (@Paristeamfr) 5 novembre 2019

Bonne nouvelle pour le PSG et tous ses supporters. Neymar a retapé du cuir. C’était ce mardi matin à l’occasion d’un entrainement à part effectué au Camp des Loges. Le Brésilien est en phase de reprise après avoir récupéré de sa blessure à une cuisse, contractée au début du mois d’octobre dernier lors d’un match disputé avec sa sélection nationale brésilienne . L’ancien joueur du FC Barcelone s’est rendu au centre d’entrainement avec trois membres du staff. Le natif de Mogi das Cruzes ne s’est pas uniquement contenté de travailler condition physique. Le protégé de Thomas Tuchel. L’attaquant sud-américain est apparu en jambes, motivé et nullement diminué par une quelconque gêne.Neymar est donc sur la voie du retour. Cependant, il y a peu de chances pour qu’on le revoie sur le terrain avant la prochaine trêve internationale. Outre le rendez-vous de Ligue des Champions contre Bruges mercredi , l’ex-sociétaire de Santos devrait également manquer le déplacement du week-end prochain à Brest. Ça sera la sixième rencontre des siens qu’il ratera. La onzième si l’on prend en compte les rendez-vous sur lesquels il a dû faire une croix en début de saison à cause de sa situation personnelle… A noter que le reste du groupe parisien devrait être à l’entrainement ce mardi soir, à la veille d’un duel comptant pour la 4eme journée de C1. Thomas Tuchel devrait procéder à une dernière mise en place et il est possible qu’il y ait alors des indications concernant le onze qu’il compte aligner. A suivre.