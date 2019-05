PSG : El Matador échangé avec un joueur de la Roma ?

Selon La Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain souhaiterait se séparer d’Edinson Cavani. Le club de la Capitale pourrait notamment envisager un échange avec Edin Dzeko (AS Rome).

, l’attaquant international uruguayen Edinson Cavani (32 ans) ne rentrerait plus dans les plans du Paris Saint-Germain. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club de la Capitale chercherait une solution pour se séparer de l’ancien joueur de Palerme et de Naples lors du Mercato d'été. A en croire nos confrères italiens, les champions de France pourraient ainsi envisager un échange l’avant-centre international bosnien Edin Dzeko (33 ans), auteur de huit buts cette saison en Serie A (+ cinq passes décisives).Alors que l’ancien joueur de Manchester City se retrouve dans la même situation contractuelle que le Matador, il pourrait s’agir d’un profil intéressant pour accompagner le duo Neymar – Mbappé, mais une telle affaire aurait tout de même peu de chances de voir le jour. En effet, les Giallorossi souhaiteraient baisser leur masse salariale durant la prochaine période de mutations, et les émoluments du natif de Salto () ne devrait pas permettre d’avancer sur un éventuel deal entre Romains et Parisiens. A moins d'un important sacrifice, Edinson Cavani devrait rester hors de portée du club de la Louve.