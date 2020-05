PSG : Dries Mertens dans le viseur ?

Sacré meilleur joueur du continent en 2000, Patrick Mboma a dévoilé sur Twitter, son équipe-type des joueurs qui ont revêtu le maillot de l‘équipe fanion du Cameroun.

Avec Nkono, sans Bell

A lire aussi >> Joseph Antoine Bell dévoile son onze idéal du Cameroun

Patrick Mboma a joué avec plusieurs générations différentes des Lions Indomptables entre 1995 et 2004. Et pourtant, l’homme aux 56 sélections (33 buts) n’a pas été seulement marqué par ses anciens coéquipiers. Mais aussi par des légendes plus anciennes. Comme le démontre son onze de rêve de l’histoire de l’équipe nationale fanion du Cameroun, publié sur son compte Twitter. Avec 5 défenseurs, 3 milieux de terrain, et Samuel Eto’o et Roger Milla en attaque.Dans les buts, le Ballon d’Or africain 2000 aligne Thomas Nkono, au grand dam de Joseph Antoine Bell, élu meilleur gardien africain du 20siècle. Sans doute parce que, contrairement à l’analyse de l’IFFHS, celui qu’on surnomme «l’Araignée Noire» est certainement le gardien de but le plus talentueux que le continent n’ait jamais connu. Doté d’une rare assurance, Nkono (112 sélections) a marqué les esprits dans les années 80 en devenant le premier gardien noir africain à évoluer dans un club européen. En ralliant en effet les rangs de la prestigieuse écurie catalane Espanyol Barcelone (en 1982), l’illustre dernier rempart camerounais a ainsi mis fin au mythe selon lequel les gardiens africains seraient incapables de réussir au plus haut niveau. Mais ce n’est pas à cause de ses exploits en club que Nkono fait partie du onze de rêve de « Magic » Mboma. Mais pour ses joutes internationales remarquables sous le maillot des Lions indomptables. En effet, auteur d’une Coupe du Monde 1982 étincelante, c'est lors d'Italie 1990, où son équipe a réalisé un parcours historique jusqu'en quart de finale, que le double Ballon d'Or africain (1979 et 1982) est devenu un mythe. Inspirant même à Gianluigi Buffon sa vocation de gardien de but.Nommé capitaine de la nation vert-rouge-jaune, Nkono s’est logiquement imposé devant les illustres Joseph Antoine Bell et Jacques Songo’o. L’homme qui a défendu les buts du Cameroun pendant quasiment deux décennies (1976-1994) décrocha en 1984 la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Ghana, et fut un finaliste malheureux, avec ses coéquipiers, à la CAN suivante (1986).: Thomas Nkono: Gérémi Njitap - Ndoumbe Léa – Emmanuel Kundé – Rigobert Song – François Bekombo: Marc Vivien Foé – Théophile Abega - Mbappé Leppe: Samuel Eto'o - Roger Milla