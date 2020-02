Dortmund - PSG (2-1) : Les notes des joueurs parisiens

Le PSG a manqué ce rendez-vous de reprise en C1. A Dortmund, les champions de France ont perdu 2-1. Un revers qui est la conséquence d’une prestation collective très décevante, mais aussi de plusieurs faillites individuelles. Voici les notes des joueurs parisiens ayant pris part à cette rencontre.Il a été l’un des rares parisiens à évoluer à son vrai niveau. Durant la première période, le Costaricien a été décisif en repoussant avec brio un tir de Sancho. Sur sa ligne, il a veillé au grain jusqu’à cette dernière demi-heure fatale où il ne pouvait pas grand-chose sur les buts encaissés.Le but allemand est venu de son côté, et c’est bien dommage car jusqu’à ce tournant, il n’avait commis aucun impair. Offensivement, et à l’instar de toute son équipe, il n’a rien pu proposer.On l’a connu plus souverain dans son secteur, même s’il n’a pas commis d’erreurs flagrantes. En défendant souvent à reculons, il a laissé beaucoup de liberté à Haaland. Ce dernier l’a d’ailleurs effacé comme un junior à l’heure de jeu. Sa responsabilité est engagée sur le second but, où il est encore une fois trop lent pour intervenir sur le buteur norvégien.Sa première période a été neutre, et en deuxième il a commencé par une énorme perte de balle aux abords de sa surface. Ce fut sans conséquence, mais ça ne l’a pas aidé au niveau de la confiance. Les fantômes de Manchester ont dû ressurgir pour l’international français.Il a été plutôt maladroit dans ses relances et n’a pas pu trop peser offensivement. Il avait comme mission d’offrir des solutions aux défenseurs axiaux, mais il a été très peu disponible.Sa prestation était loin d’être indigeste, mais on l’a senti quand même en difficulté dans son rôle, celui d’un milieu central hybride. Il a eu du mal à se positionner et les déplacements des attaquants adverses l’ont un peu perturbé. Il a réussi un retour précieux sur Haaland (57eme), mais sur les deux buts pris il était trop loin de l’action.Réputé pour son activité débordante dans l’entrejeu et un grand nombre de ballons récupérés par match, le Sénégalais n’a cette fois été que très peu convaincant dans ce domaine. Sa passivité fut notamment flagrante sur le but encaissé. On l’a senti nerveux, lui qui se produisait à ce niveau pour la première fois de sa carrière.Un déchet technique inhabituel chez lui. Plusieurs pertes de balles, qui ont déclenché des contre-attaques allemandes. Plus juste en seconde période, mais il n’a toutefois pas pu peser sur le jeu de son équipe. Il prend un carton jaune stupide, qui le prive du match retour.Placé sur le côté droit, l’Argentin a été totalement transparent. Ses coéquipiers ne l’ont pas souvent trouvé, et les rares fois où il a pu hériter du ballon, il n’a pas su l’utiliser à bon escient. Une copie famélique de la part d’El Fideo, malgré un léger réveil durant la dernière demi-heure du jeu. Il a cédé sa place vers la fin à Sarabia.Il était censé illuminer le jeu de son équipe, mais il ne s’est guère montré à la hauteur. Avec ces nombreux décrochages, il était là où on ne l’attendait pas et absent là où il devait être. Et lorsqu’il a récupéré le cuir, il n’a pas réussi à animer le jeu parisien, abusant d’initiatives personnelles. Des choix ratés qui lui ont fait perdre son sang-froid, avec carton jaune orangé récolté à la 61eme. Il marque l’égalisation, mais ce but n’égaye en rien sa performance globale.De tous les joueurs offensifs parisiens, c’est celui qui a été le plus menaçant. Il a sollicité à deux reprises Burki et aussi offert une passe décisive à Neymar. Cela étant, sa prestation globale n’est pas plus satisfaisante. L’international tricolore a eu du mal à proposer des solutions et se libérer du marquage des Allemands.