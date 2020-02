🔴FLASH - LdC: un forfait de taille pour Dortmund face au PSG !

La fĂ©dĂ©ration sĂ©nĂ©galaise de football (FSF), en collaboration avec la ligue sĂ©nĂ©galaise de football professionnel (LSFP) va lancer Ă partir du mois de mars prochain, des championnats nationaux rĂ©servĂ©s aux petites catĂ©gories. Un ambitieux programme qui sera financĂ© dans le cadre du Programme FIFA/Forward 1.0 » avec pour but d’amĂ©liorer la compĂ©titivitĂ© des jeunes joueurs. Le championnat national des U17 est appelĂ© Ă donner le ton dĂšs le mois prochain et concernera les Ă©quipes de Ligue 1 et 2 qui devront y aligner leurs jeunes nĂ©s entre le 1er janvier 2003 et le 31 dĂ©cembre 2004. Ce championnat jouera en aller et retour et en 4 poules de 7 Ă©quipes chacune. A travers cette compĂ©tition, le FSF entend, selon son secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, Victor Ciss, signataire des circulaires, « trouver une solution au manque de compĂ©tition dans cette catĂ©gorie, notamment au niveau des ligues rĂ©gionales », « inciter les clubs professionnels de la LSFP Ă respecter le cahier des charges du foot pro qui exige mise en place de cette catĂ©gorie », les « pousser Ă investir dans la formation » et « prĂ©parer les jeunes aux prochaines Ă©liminatoires de la CAN 2021 ». En « mars – avril » suivront les championnats nationaux des sĂ©lections rĂ©gionales dans les catĂ©gories des U20 et des U15. Le premier se jouera en une poule unique de 16 Ă©quipes, une de chacune de 12 des 14 rĂ©gions du SĂ©nĂ©gal et 2 pour celles de Dakar et de ThiĂšs. Cette compĂ©tition qui concernera les jeunes nĂ©s entre le 1er janvier 2000 et le 31 dĂ©cembre 2001, a pour ambition d’« augmenter le nombre de matches pour ces joueurs, en sus de ceux des championnats rĂ©gionaux », de « prĂ©parer les jeunes susceptibles d’intĂ©grer les sĂ©lections aux Ă©liminatoires de la CAN 2021 », de « susciter l’émulation et les possibilitĂ©s pour ces joueurs d’intĂ©grer une sĂ©lection nationale » et de « crĂ©er dans les rĂ©gions passion et enthousiasme autour des compĂ©titions de jeunes ». Pour le championnat des U15, la FSF entend, selon son secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, s’appuyer sur la Coalition nationale des Ă©coles de football du SĂ©nĂ©gal (Conefs) pour « prĂ©parer le relĂšve des U17 ans les clubs » et « crĂ©er une base de dĂ©tection pour les sĂ©lections nationales ». Cette compĂ©tition concerne donc les Ă©coles de football sous l’égide de la Conefs et les clubs disposant d’équipes dans la tranche d’ñge allant du 1er janvier 2005 au 31 dĂ©cembre 2006. Sera Ă©galement lancĂ© prochainement, un championnat national des U19 dont l’objectif est de permettre aux joueurs de 17 ans rĂ©volus et de 18 ans de ne pas connaĂźtre « d’annĂ©e blanche » sur 2 ou 3 saisons, en attendant d’intĂ©grer la catĂ©gorie des – 20 ans. En sus des Ă©quipes professionnelles de la LSFP (L1 et L2), cette compĂ©tition sera ouverte aux Ă©quipes de National 1 (de la ligue de football amateur, LFA), Ă condition cependant de « disposer d’un terrain adĂ©quat pour recevoir un match Ă domicile ».