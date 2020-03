Ligue des Champions (8es): PSG - Borussia Dortmund en direct

La CAF suspend le défenseur du Raja, Ilias Haddad !

Stade TP Mazembe , les joueurs marocains transformés en boxeurs #TpmazembeRaja pic.twitter.com/e5XehoHS4c — Katanga Diaspora (@Diasporakatanga) March 7, 2020

Samedi à(RDC), leest allé défendre avec succès l’avantage acquis à l’aller face au Tout Puissant Mazembe . Bien que battus (1-0) au, les Marocains ont décroché la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions , plongeant du même coup leurs adversaires congolais dans la crise, avec le limogeage de l’entraîneur >> Mihayo limogé, le TP Mazembe en crise ! Toutefois, cette décision choc est loin d’être la seule conséquence d’une rencontre qui connaît une "prolongation" animée devant les instances africaines. La controverse est née à la mi-temps de ce duel de feu. Pendant la pause, les joueurs dun’ont pas regagné leur vestiaire. D’après les témoignages concordants du côté marocain, la température y avait été poussée au maximum, transformant l’espace en question en étuve ! Des clichés invraisemblables circulent notamment sur les réseaux sociaux où on voit les hommes deà même le sol et à l’extérieur pendant la mi-temps !La réponse de l’écurie lushoise ne s’est pas fait attendre. Evoquant des "" et des "", le club du présidenta promis de "saisir la CAF pour dénoncer toutes ces accusations mensongères et la sale campagne de dénigrement que mène le Raja." «» a affirmé le club congolais ce mardi dans un communiqué intitulé "mise au point sur les mensonges du Raja". «Le TPM s’insurge contre ces accusations fallacieuses et tient à préciser que la clef du vestiaire a été remise aux officiels marocains avant l’arrivée de leur équipe au stade. Ces derniers ont gardé cette clef à la mi-temps et à la fin du match ils ne l’ont jamais rendu après s’être douchés avant de se rendre directement à l’aéroport,» poursuit la publication. Leassure également que lea préféré ne pas utiliser les vestiaires à la mi-temps en expliquant que les joueurs «devaient rester à l’air libre pour garder la température thermique» .Il convient de noter également que l’instance dirigeante du football africain (CAF) a réuni sans attendre son jury disciplinaire suite à ces incidents. Des confrontations ont notamment eu lieu entre les joueurs duet une partie des supporters alors que les arbitres inspectaient l’aire de jeu comme le montrent les images ci-dessus : visés probablement par des jets de projectiles, les visiteurs ont riposté et le défenseur centrala notamment adressé un coup de poing à un fan congolais.Après avoir examiné la vidée de l’incident en question, le jury a décidé de suspendre immédiatement le défenseur rajaoui. Le joueur néerlando-marocain le restera jusqu’à sa prochaine audition. Quant aux autres faits (vestiaire rendu inutilisable, défaillances observées dans le dispositif de sécurité lors de la rencontre et un envahissement de la pelouse par une partie du public), laprécise ce mardi qu’ils demeurent sous investigation. Les officiels des deux clubs devront se présenter devant le jury de l’instance panafricaine en vue d’une audition.