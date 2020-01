PSG : Deux joueurs de Milan dans le viseur

Olivier Sadran a annoncé lundi la nomination de Denis Zanko au poste d’entraîneur de Toulouse, pour succéder à Antoine Kombouaré, démis de ses fonctions dimanche. Ce sera la première expérience de Zanko comme coach numéro 1 en L1.

Toulouse a opté pour un entraîneur sans expérience de la L1 pour mener à bien l’opération maintien. Olivier Sadran a annoncé lundi la nomination de Denis Zanko (55 ans) comme coach, pour succéder à Antoine Kombouaré. Passé par Le Mans et Laval, déjà dans le cadre de missions « sauvetage » en L2, Zanki n’a jamais dirigé d’équipe dans l’élite. « Il serait bien prétentieux d’être certain que c’est le bon choix, dans une situation qui est difficile, a lancé le président du TFC lors d’une conférence de presse pour faire un point sur la situation.Mais ça me paraissait être la solution la plus efficace dans tous les cas de figure. » Dernier de L1 et éliminé de la Coupe de France dès son entrée en lice par Saint-Pryvé Saint-Hilaire samedi (1-0), Toulouse s’était séparé dimanche de Kombouaré , démis de ses fonctions. « J’aime bien l’homme, a assuré Sadran au sujet de l’ancien entraîneur du PSG. Je ne peux pas refaire l’histoire. Je pensais vraiment qu’il avait la capacité de redonner de la force à cette équipe. » C’est maintenant à Zanko qu’incombe cette tâche.