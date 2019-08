PSG : Des banderoles anti-Neymar contre Nîmes

Tuchel : « Je savais que Mbappé allait sortir une décla forte »

🗨️ Thomas Tuchel pour le #CFC : "Si on perd Neymar, peut-être que je n'en dormirai pas. Ce n'est pas possible de perdre Ney et de trouver un gars qui fasse les mêmes choses que lui." pic.twitter.com/Uc29hEXOq1 — Canal Football Club (@CanalFootClub) 11 août 2019

Absent du groupe parisien convoqué pour affronter Nîmes ce dimanche, Neymar cherche toujours une porte de sortie. Si des négociations sont actuellement en cours, comme Leonardo l'a révélé récemment, Thomas Tuchel, lui, espère bien que le prodige formé à Santos restera dans la Capitale. A lire aussi >> PSG : Neymar insulté au Parc des Princes « Il est toujours là, c’est un joueur très décisif pour nous, a affirmé le coach du PSG au micro du Canal Football Club. Si on le perd, je ne dormirai pas bien. Nous ne trouverons pas un autre joueur d’un niveau équivalent.J’aime "Ney". Je veux que l’on joue avec lui, avec Mbappé, avec tous les autres… J’ai essayé de le convaincre de rester avec nous, mais cela se passe entre lui et le club désormais. »Le technicien de 45 ans a également profité de cet entretien accordé à la chaîne cryptée pour revenir sur la sortie fracassante de Kylian Mbappé qui, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, avait émis le souhait d'avoir « plus de responsabilités » à l'avenir. « C’était un peu bizarre de l'entendre dire cela, a concédé l’entraîneur allemand. Mais je commence à le connaître ce garçon, et je savais qu’il allait sortir une décla forte (rires) !Il fallait qu’il fasse parler, c’est toujours comme ça avec lui, » s’est amusé Tuchel. A lire aussi >> PSG: Le Real Madrid lance les grandes manœuvres pour Neymar !