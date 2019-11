PSG : Défait à Dijon, Marquinhos n'en fait pas un drame

LES BUTS

Il y a eu Rennes en août (2-1) et Reims en septembre (0-2). Il faut désormais ajouter Dijon dans la liste des bourreaux du PSG en Ligue 1 cette saison. A la surprise générale, les Parisiens ont effectivement trébuché sur le terrain de la lanterne rouge ce vendredi (2-1). A côté de leur sujet pendant la majeure partie de la rencontre, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont réagi une fois menés au score, mais ont alors joué de maladresse et ont buté sur une vaillante équipe bourguignonne. S’il restera en tête à l’issue du week-end, le club de la Capitale enregistre donc déjà – après seulement douze journées – son troisième revers de l’exercice 2019/20. Le DFCO, pour sa part, signe un retentissant exploit et quitte sa dernière place. A Nice (1-4), à Bruges (0-5) et contre Marseille (4-0), le PSG n’avait pas spécialement fait dans la dentelle, ayant empilé la bagatelle de treize buts en seulement trois matchs. On pouvait dès lors légitimement penser que le leader du championnat allait s’offrir un nouveau festival offensif ce vendredi à Dijon, la lanterne rouge. La réalité du terrain s’est cependant avérée bien différente de ce postulat de départ. Bousculés d’entrée de jeu par des Bourguignons décomplexés, les Parisiens ont malgré tout ouvert la marque sur leur première opportunité franche, par l’intermédiaire de Kylian Mbappé (19eme). Sauf qu’au lieu d’appuyer sur l’accélérateur afin d’enfoncer le clou, les joueurs de Thomas Tuchel sont ensuite tombés dans un faux rythme. Incapables de régner dans l’entrejeu en l’absence de Marco Verratti et bougés physiquement par leurs adversaires, les visiteurs ont fini par céder. A deux reprises. Mounir Chouiar (45eme+6) et Jhonder Cadiz (47eme) ont en effet permis aux locaux de renverser la vapeur, sans que cela ne puisse paraître immérité. Il n’en fallait pas plus pour faire sortir Paris de sa léthargie. Enfin décidés à passer à la vitesse supérieure, Angel Di Maria et consorts n’ont cependant pas réussi à revenir. La faute à la solidarité de l’arrière-garde des Rouges d’une part, mais aussi à la maladresse des attaquants franciliens, qui ont touché deux fois les montants (64eme, 69eme). Au courage, les hommes de Stéphane Jobard ont tenu bon jusqu’au bout pour faire tomber l’ogre du championnat et signer l’un des plus beaux exploits de l’histoire de leur club en Ligue 1. Du côté parisien, cette défaite en Bourgogne est loin d’être préoccupante au regard du classement. Mais elle fait tache, tant en raison du résultat que du visage affiché.Fantomatique jusque-là, Mauro Icardi a pourtant bien failli sortir ses partenaires d’un bien mauvais pas à Gaston-Gérard. Peu après l’heure de jeu, l’Argentin a fait parler son sens du timing pour reprendre le ballon de la tête sur un centre de Kylian Mbappé. Battu, Alfred Gomis a été sauvé par sa barre transversale (64eme).Le PSG ouvre le score ! Servi par Angel Di Maria, Kylian Mbappé se présente face à Alfred Gomis et conclut d’un ballon piqué du droit !Dijon égalise ! Keylor Navas se couche pour repousser un centre à ras de terre de Didier Ndong. Mounir Chouiar surgit à l’entrée des six mètres et, du droit, propulse le cuir au fond des filets !Le DFCO prend les devants ! Jhonder Cadiz réalise un numéro de soliste sur le côté gauche de la surface, élimine Marquinhos, résiste à Leandro Paredes et frappe au ras du sol. Le ballon passe entre les jambes de Keylor Navas !Quasiment inconnu en France, Jhonder Cadiz ne va pas tarder à se faire un nom s’il multiplie les prestations de cet acabit. L’athlétique attaquant vénézuélien a pesé sur la défense parisienne tout au long du match. Il a aussi fait étalage de ses qualités techniques en inscrivant un joli but en solitaire (47eme).La prestation de Leandro Paredes a une nouvelle fois laissé songeur. Le milieu argentin ne s’est absolument pas affirmé dans l’entrejeu et n’a pas semblé être dans le tempo du match. L’ancien du Zenit Saint-Pétersbourg a en outre fait preuve de passivité sur les deux buts dijonnais (45eme+6, 47eme) et n’a rien apporté sur le plan offensif, à l’exception d’une frappe repoussée par le poteau (69eme). Remplacé par Edinson Cavani (71eme).Depuis son arrivée au PSG, Keylor Navas a souvent été exempt de tous reproches. Difficile d’en dire autant ce vendredi soir, puisque la responsabilité du gardien costaricien est impliquée sur les deux buts dijonnais. Après avoir mal renvoyé un centre à ras de terre (45eme+6), le dernier rempart parisien a en effet vu le ballon lui filer entre les jambes dans un angle fermé (47eme). Pas de boulettes donc, mais il y avait à chaque fois matière à faire bien mieux.Temps pluvieux – Pelouse en bon état: M.Buquet (: Chouiar (45eme+6), Cadiz (47eme) pour Dijon – Mbappé (19eme) pour le PSG: Ndong (12eme), Cadiz (14eme), Mendyl (58eme) pour Dijon – Kimpembe (15eme), Draxler (92eme) pour le PSG: AucuneA.Gomis () – Chafik () puis Mendyl (33eme –), Ecuele Manga (), S.Coulibaly () puis R.Amalfitano (29eme –), Ngonda () – M.Baldé () puis Mavididi (54eme), Ndong (), Lautoa (), Chouiar () – Cadiz (), Tavares (cap) (: Runarsson (g), B.Soumaré, M.Pereira, Balmont: S.JobardNavas () – Dagba (), Marquinhos (cap) (), Kimpembe (), A.Diallo () puis Draxler (81eme) – Paredes () puis Cavani (72eme), Bernat () puis Kurzawa (64eme), I.Gueye () – Mbappé (), Icardi (), Di Maria (: Rico (g), Mbe Soh, Sarabia, Choupo-Moting: T.Tuchel