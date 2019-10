PSG : De la concurrence pour Mauro Icardi

Selon La Gazzetta dello Sport, Aurelio Andreazzoli ne devrait pas être conservé comme entraîneur du Genoa, l’actuel 19eme de Serie A.

Dopo weekend di riflessioni Enrico #Preziosi non ha cambiato idea e resta orientato a cambiare tecnico. Pochi i 5 punti in 7 gare: Aurelio #Andreazzoli verso l’esonero. Per la successione tante idee in casa #Genoa e in giornata il patron si confronterà con Donatelli e Capozucca