PSG : Dagba blessé

Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a totalement apprécié le visage de son équipe mercredi à Pau (0-2), en Coupe.

Le PSG poursuit son parcours en Coupe de France. Comme on pouvait s’y attendre, les champions de France n’ont pas tremblé face au Pau, même s'ils ne se sont pas imposés que par deux buts d’écart (2-0). Au coup de sifflet final, et malgré la regrettable blessure de Colin Dagba, les Franciliens étaient plutôt satisfaits de cette soirée. Thomas Tuchel, le coach, a notamment salué le bon état d’esprit affiché, appelant ses hommes à préserver ces belles vertus pour connaitre une belle fin de saison.« C’était un grand plaisir pour moi de porter ce brassard. Pour moi et pour ma famille. De grands joueurs l’avaient porté avant moi. Je suis très heureux que le PSG ait passé ce tour. C’est une grande satisfaction. Le but que je marque ? C’est quelque chose qu’on travaille pas mal à l’entrainement et là ça a fonctionné à merveille. »« Oui, un grand sourire. Je suis très heureux de la concentration de mon équipe. Avec une bonne mentalité. Ce n’était pas facile à l’extérieur, et avec beaucoup de changements. Mais ils ont très bien fait et je suis très content. C’était nécessaire de s’employer pour l’emporter, car ce n’est jamais facile. Et l’image des joueurs du banc qui célèbrent, c’est bien. C’est un bon signe pour l’équipe (…) On n’est pas encore à Dortmund. On doit jouer contre Montpellier et face à Lyon ensuite. La meilleure façon de préparer les grands matchs, c’est de se concentrer sur celui qu’il arrive. Se préparer chaque jour, faire en sorte qu’on soit bons ensemble (…) L’objectif est de trouver un bon état d’esprit, mais les accrocs peuvent arriver. Et il y a toujours des choses à améliorer. Mais, c’est toujours mieux de gagner pour avoir la confiance. Même s’il ne faut pas trop en avoir. »« Des regrets ? Aucun, on a fait ce qu'on voulait. On avait ce plan de jeu, on a fait ce qu'on voulait. Ils ont plus que respecté, ils ne sont pas venus avec suffisance. Ils méritent leur victoire. Chez nous, il y a eu de la générosité. Ils ont fait ce qu’ils font durant tous les week-end, et ça me fait plaisir. Même si on a été un peu timorés au début (…) On savait que sur les contres, on allait avoir des solutions. A 0-2 c’est plus compliqué. Mais on s’est plus montré, car le PSG a un peu levé le pied. Défavorisé par le terrain ? Oui, mais c’était pour les deux (…) Mais on a un objectif prioritaire qui est le championnat et on ne l’a pas oublié. On est dans le bon wagon. On compte sur cette Coupe pour nous dynamiser.»Source des déclarations : Eurosport.