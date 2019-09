🔴PSG – Coup de théâtre : Neymar est prêt à payer pour retourner au Barça !

Les plus jeunes buteurs de l'histoire du Barça : Ansu Fati : 16 ans et 304 jours Bojan : 17 ans et 53 jours Messi : 17 ans et 312 jours pic.twitter.com/Bc15WuxJMe — FC Barcelone (@FCB_NewsFR) 31 aoĂ»t 2019

Ansu Fati is now the youngest Barcelona player to score a league goal and the third youngest in La Liga history đŸ˜Č He’s just 16 years old. pic.twitter.com/h326AFl9v0 — B/R Football (@brfootball) 31 aoĂ»t 2019

Le prodige bissau-guinĂ©en,est en train de vivre un vĂ©ritable conte de fĂ©es. Pour sa deuxiĂšme apparition de la saison sous le maillot du, le jeune ailier de 16 ans a ouvert son compteur. Cinq minutes aprĂšs son entrĂ©e en jeu, Ă la pause, la pĂ©pite de laa repris victorieusement de la tĂȘte un centre de(51eme). Une rĂ©alisation qui permettait alors aud'Ă©galiser face Ă, oĂč les deux Ă©quipes se sont quittĂ©es sur un score de paritĂ© (2-2). >> Osasuna - FC Barcelone: le rĂ©sumĂ© complet de la rencontre MĂȘme si ce rĂ©sultat ne fait pas les affaires des hommes d', cette rĂ©alisation historique fait de l'enfant dele, Ă 16 ans et 304 jours, et le troisiĂšme plus jeune de l'histoire du championnat derriĂšre(16 ans et 98 jours) et(16 ans et 289 jours).Ă la pĂ©pite africaine pour inscrire son nom sur ces prestigieuses tablettes. Le conte de fĂ©es continue.