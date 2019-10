PSG : Conter Angers, ce sera encore sans Cavani

Auteur d'un carton contre Clermont (4-0) ce vendredi soir, Sochaux est le nouveau dauphin de Lorient en Ligue 2. Les Merlus ont été accrochés à domicile par l'AC Ajaccio (0-0).

Lorient - Ajaccio, choc sans vainqueur

Sochaux fait la fĂŞte Ă la maison

Dupraz commence par un nul

Mais encore...Â

Le choc de haut de tableau a fait pschitt.Face au solide bloc corse, le FCL s’est créé les meilleures occasions, avec Cabot tout près d’un but gag (43eme) et Hamel mis en échec par Leroy (45eme), mais Nardi a aussi dû s’employer pour empêcher Cuypers d’ouvrir le score de la tête juste avant la mi-temps (44eme). Petit coup d’arrêt pour les Merlus, qui restaient sur trois victoires consécutives en Ligue 2. Mais au classement, ce match nul n’est pas une si mauvaise affaire, puisqu’il permet de maintenir l’ACA à bonne distance, avec cinq points d’écart, même si Ajaccio n’est plus deuxième à la différence de buts.Derrière Lorient,Auteurs d’un début de saison épatant,. L’homme en forme du moment, Sané, a ouvert le score dès le début de la partie sur une merveille de contre-attaque (6eme). Toujours aussi solides défensivement, les Doubistes ont tenu bon en deuxième période quand Clermont a poussé. Et ils ont crucifié leurs adversaires à vingt minutes du terme grâce à l’entrant Weissbeck (73eme), avant de dérouler avec deux nouveaux buts de Sané (85eme et 89eme), auteur d’un triplé. Le FCSM, toujours invaincu à domicile avec un seul but encaissé en six matchs, retrouve vraiment de l’éclat cette saison.Arrivé cette semaine sur le banc de Caen en remplacement de Rui Almeida, Pascal Dupraz a connu une première frustrante.Son équipe a eu la possession assez nettement et a tiré 15 fois au but, mais l’efficacité n’a pas été au rendez-vous. Oniangué a ouvert le score à l’heure de jeu en reprenant de la tête un bon centre d’Armougom (60eme). Mais moins de dix minutes plus tard, Grange a profité de l’apathie de la défense caennaise pour refroidir le stade Michel-d’Ornano (68eme). Au classement, Caen n’avance toujours pas et voit même Le Mans, 19eme, revenir sur ses talons après un succès contre Chambly (1-0).Dans les autres rencontres de cette 10eme journée de Ligue 2,avec notamment un doublé de Bryan Pelé. Un succès qui pourrait permettre à Sylvain Didot de durer sur le banc breton. Nancy est venu à bout de Niort malgré l’ouverture du score adverse (2-1) et bascule dans le top 10. Valenciennes, en difficulté depuis un mois, a chuté à domicile contre Grenoble (0-2) qui prend ses distances avec la zone rouge. Enfin, pour la première de Ménez sous le maillot parisien, le PFC a enfin gagné. L'équipe de Mecha Bazdarevic a battu Troyes (1-0) mais reste lanterne rouge au classement.