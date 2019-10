PSG : Ce sera sans Mbappé contre Angers

Kylian Mbappé ne s’en sort pas de sa blessure à la cuisse droite. Après l’avoir tenu éloigné des terrains pendant un mois avant son retour à Bordeaux samedi dernier (0-1), elle le privera de la réception d’Angers pour le choc au sommet de la L1 ce samedi (17h30). Thomas Tuchel a toutefois précisé que l’attaquant du PSG n’avait pas rechuté. L’entraîneur parisien a seulement besoin de soins. « La cicatrice et le nerf sont très proches, il y a une réaction inconfortable, quand il joue et court, a expliqué le technicien allemand en conférence de presse ce vendredi. Nous devons la traiter, nous avons besoin de temps. » Tuchel a assuré qu’il ne savait pas encore si Mbappé serait par conséquent forfait pour le rassemblement de l’équipe de France, indiquant que le PSG discuterait de la situation avec la Fédération française. « Je n’ai pas parlé avec Didier (Deschamps), ce sont des informations récentes et on fait des examens. On pourra en dire davantage plus tard. » Son forfait serait un coup dur pour les Bleus avant deux matchs primordiaux dans la course à l’Euro 2020, contre l’Islande et la Turquie.

Meunier aussi incertain

Si Mbappé retrouve l’infirmerie, Edinson Cavani pourrait la quitter et revenir à la compétition. « Il va essayer aujourd’hui, il s’est entraîné hier », a indiqué Tuchel. Touché à la hanche droite, l’attaquant uruguayen n’a plus joué depuis la victoire parisienne contre Toulouse fin août (4-0). Thomas Meunier est lui aussi incertain, même si le coach du PSG a affiché sa confiance. De leur côté, Thilo Kehrer, Julian Draxler et Colin Dagba sont toujours à l’infirmerie.