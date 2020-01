PSG : Cavani sur le départ pour 15M€ ?

Le défenseur français Adil Rami vient de faire savoir qu’il est motivé pour retrouver son meilleur niveau et accrocher si possible le wagon pour l’Euro.

Rami ne se voit pas jouer en Ligue 2

Adil Rami n’a plus joué pour l’Équipe de France depuis presque deux ans. Didier Deschamps ne l’a plus appelé depuis le match qui a suivi la consécration à la Coupe du Monde. Et c’est tout sauf étonnant au vu du décevant niveau affiché par le défenseur central lors de la dernière saison à l’OM, mais aussi avec le Fenerbahçe d’Istanbul en 2019/2020.Bien qu’âgé de 34 ans, il pense même pouvoir retrouver son niveau optimal et forcer son retour chez les Bleus.Dans un entretien accordé au Parisien,« Pourquoi pas la France pour une revanche ? Cela me plairait de montrer que je suis encore là, dans mon pays. Rien n’est impossible, je continue de rêver. Alors pourquoi pas viser l’Euro 2020 », a-t-il tonné. A la suite de ce message lancé, des formations de Ligue 1 et de Ligue 2 pourraient venir aux nouvelles et essayer de le recruter. A ce sujet, Rami a tenu à prévenir : « Je n’ai pas l’ambition de jouer en Ligue 2. Je suis un vrai leader, je peux apporter à une défense. J’entends les critiques et j’ai envie de les faire mentir ». A noter enfin que l’ancien valencien se voit aussi très bien finir la saison à Istanbul, ou alors tenter une expérience en MLS.