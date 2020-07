PSG : le verdict est tombé pour la blessure de Mbappé

Pour son premier match officiel avec Saint-Etienne, le milieu camerounais Yvan Neyou a été phénoménal vendredi, lors de la finale de la Coupe de France perdue face au PSG de Choupo-Moting (0-1).

Neyou : «On peut être fiers de nous»

Mini-Pogba

Outre le but de Neymar (14) et le vilain tacle de Perrin sur Mbappe (30), le troisième «événement» de la finale de la Coupe de France disputée vendredi est sans aucun doute l’entrée en jeu d’Yvan Neyou. C’est que, pour son premier match officiel avec les Verts, le milieu de terrain camerounais a été excellent. Costaud pendant les 45 minutes qu’il a passé sur la pelouse, le joueur de 23 ans a fait une grosse impression avec plusieurs rushs remarquables dans la défense parisienne.Lancé dans l’arène de retour de la pause, Yvan Neyou se signale son importante activité au milieu de terrain. Avant de mettre Navas à contribution. Mais son tir est capté par le gardien parisien. A la 80e minute, c’est au tour de Neymar de goûter au talent du Camerounais. Dépassé par la rigueur et la technique de Neyou, le Brésilien est obligé de commettre une faute. Au point d’être interpellé par l’arbitre. Même si son équipe s’incline 0-1 dans cette finale, Neyou peut être fier de ses premières 45 minutes avec les Verts. «On a tenu tête à Paris. On a respecté nos principes, et je pense que lorsqu'on est comme ça, on prend du plaisir tout en restant dans le travail. Lorsqu'on est comme ça, c'est toujours mieux et plus difficile pour l'adversaire. J'ai essayé de faire mon maximum pour aider l'équipe. Le coach était globalement satisfait de ce qu'on a fait. On peut être fiers de nous», a relativisé le joueur en fin de match.Arrivé chez les Verts en début de ce mois de juillet sous forme prêt avec option d’achat, Yvan Neyou évoluait avec la réserve du Sporting Braga la saison dernière. Au Portugal, Yvan a été surnommé «mini-Pogba» en raison de son profil. «C’est un milieu de terrain très technique. Il joue tranquillement, sereinement, même quand il est sous pression. Il met le ballon où il veut. C’est un joueur actif, un box to box. C’est davantage un numéro 8 qu’un numéro 6», décrit son ancien entraîneur à Braga. Formé à Clairfontaine en France, Yvan Neyou est de la même promotion que Christopher Nkunku (PSG puis Leipzig) ou encore Marcus Thuram (Borussia Monchenglabach). Le natif de Douala est notamment passé par la National ( Sedan) et la Ligue 2 (Laval) avant d’exploser au Portugal.