PSG : Blaise Matuidi sous le charme de Gana Gueye

L'ancien milieu du Paris Saint-Germain a indiqué qu’il faudra au moins tenter de faire jeu égal avec les monstres Brésiliens. « On ne sera pas attentiste on n’a jamais été attentiste. Comme je l’ai dit tout à l’heure l’important c’est de trouver l’équilibre. Au-delà du résultat ce qui est important c’est de pouvoir exister dans ce match, face à une talentueuse équipe à qui il ne faut pas dix occasions pour marquer un but. Il nous faudra rester concentré ne pas encaisser de buts et éviter de commettre des erreurs individuelles… Mais surtout garder notre identité de jeu, ce que nous sommes, être capable de récupérer et de garder les ballons. » Le Sénégal et le Brésil joueront pour la première fois ce jeudi 10 octobre à partir de 12h00 GMT, devant près de 55 000 spectateurs à Singapour.