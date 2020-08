PSG : Bernat va-t-il prolonger ?

Ce lundi, l’UEFA a dévoilé son équipe-type de cette saison de Ligue des Champions. Kylian Mbappé et Neymar n'y figurent pas.

Le Bayern et le PSG en force

Kylian et Mbappé et Neymar n'ont guère brillé en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et l'UEFA semble être du même avis, puisque les deux attaquants du PSG ne font guère partie du onze type de la compétition, dévoilé ce lundi par l'instance., puisque 4 de ses joueurs font partie de cette équipe de rêve. Il s'agit de Marquinhos, Kimpembe, Juan Bernat et Di Maria.Vainqueur de la C1, le Bayern place également 4 joueurs.Serge Gnabry, Joshua Kimmich et Manuel Neuer sont eux aussi de la partie. "Lewy" a, pour rappel, inscrit 15 réalisations sur la saison continentale, lui qui est le meilleur buteur de la C1. Il est accompagné en attaque par un certain Erling Haaland.