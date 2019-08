PSG : Barcelone accélère pour Neymar

Auteur du deuxième but de la soirée, Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain, se montre satisfait après le succès contre Nîmes (3-0, 1ere journée de Ligue 1).

Avec un but et une assist, Kylian Mbappé, l’attaquant international français du Paris Saint-Germain, a fait le boulot lors de l’affiche de dimanche soir contre Nîmes (3-0, 1ere journée de Ligue 1) . Selon l’ancien Monégasque, ce succès doit servir à lancer la saison du club de la Capitale, même si un départ de Neymar pourrait porter un coup aux ambitions parisiennes. « C’est bien, on monte en puissance, a expliqué l’international français au micro de Canal+. On est bien. On fait une bonne préparation. On essaye d’être le plus performant possible parce que les enchaînements des matchs vont venir vite. Nous sommes donc très contents. On a une semaine de travail pour en profiter. Les ambitions ? Ça dépend. On va essayer d’être le plus compétitif possible. Après,. Mais on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. »