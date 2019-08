🔴DERNIÈRE MINUTE: Accord imminent entre le PSG et le Barça pour Neymar !

Le SĂ©nĂ©gal a perdu la finale de la coupe d’Afrique des nations de 2019 face Ă l’AlgĂ©rie (0-1). Cette dĂ©faite est restĂ©e Ă travers la gorge d’Amdy Faye. Dans les colonnes de Wiwsport, l’ancien international sĂ©nĂ©galais a vivement critiquĂ© les dirigeants football sĂ©nĂ©galais.Â

« On n’a pas atteint notre objectif parce qu’on a dĂ©jĂ participĂ© Ă une finale de coupe d’Afrique. C’est le ministre qui avait dit qu’il ne parle pas de finale, mais plutĂŽt de gagner la coupe. Donc quand je l’ai entendu derniĂšrement dire qu’il est content jusqu’à renouveler le contrat d’Aliou CissĂ©, je me suis demandĂ© oĂč on va », a d’emblĂ©e rĂ©agi Amdy Faye.Â

L’ancien international sĂ©nĂ©galais pointe du doigt la manque d’ambition des dirigeants du football sĂ©nĂ©galais « pour moi ceux qui gĂšrent le football sĂ©nĂ©galais du ministre jusqu’à la FSF, ils manquent d’ambition, c’est-Ă -dire la gagne. Je ne peux pas concevoir une Ă©quipe du SĂ©nĂ©gal qui n’a jamais rien gagnĂ©, et pourtant, on ne peut pas nous citer parmi les Ă©quipes africaines. Aujourd’hui tu as une gĂ©nĂ©ration comme celle-lĂ et on nous dit l'objectif, c'est la finale. Moi, je ne suis pas d’accord, on ne joue pas une finale ça seÂ

gagne»