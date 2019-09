PSG : « Avec beaucoup d'amour et de câlins, tout va rentrer dans l'ordre » pour Neymar

Une nouvelle fois buteur providentiel, Neymar a confié son espoir de recoller les morceaux avec les supporters du PSG.



C’en est presque trop. Neymar fait tout ce qu’il peut pour recoller les morceaux avec le PSG et ses supporters. Sur le terrain d’abord, en inscrivant pour la troisième fois en quatre matchs de championnat depuis son retour à la compétition le but victorieux de Paris en fin de match, ce samedi à Bordeaux (0-1). Dans sa communication ensuite. Habituellement si discret devant les médias, l’international brésilien s’est de nouveau présenté face à eux dans les couloirs du Matmut Atlantique dans la foulée du succès parisien. Pour envoyer un message clair aux supporters du PSG, avec qui il a clairement cherché à communier devant le parcage après son but, même si l’accueil est resté froid, entre explosion de joie et doigts d’honneur. « C'est comme une relation avec ta copine. Quand tu n'es pas bien avec elle, vous restez sans parler. Mais après, avec beaucoup d'amour et de câlins, tout va rentrer dans l'ordre. Je suis là pour aider le PSG, pour remplir mon rôle comme un joueur du club. Je vais donner ma vie sur le terrain pour faire la réussite du PSG et qu'on fête tous ça ensemble. »« Heureux de pouvoir aider » sa formation, qui a en partie effacé son accroc de la semaine contre Reims (0-2) en ramenant la victoire de Gironde, Neymar était aussi tout content de retrouver Kylian Mbappé. Entré en jeu pour la dernière demi-heure, l’attaquant des Bleus lui a délivré la passe décisive sur son but et regrettait au micro de Canal+ de ne pas l’avoir toujours bien servi par la suite. « Dans le vestiaire il m'a parlé de ça. Il a regardé la vidéo et il m'a dit : ‘Je pourrais te donner plus de ballons.’ On a un bon feeling, on s'entend très bien sur la pelouse et en dehors. Je suis très content qu'il soit revenu avec sa joie et son jeu. Je ne suis pas le seul, tout le PSG est content qu'il soit de retour. » Neymar est même allé plus loin dans les louanges au sujet de Mbappé. « C'est un des meilleurs joueurs du monde. À chaque fois qu'il est sur la pelouse, les choses sont plus faciles, avec ses capacités de vitesse. Tous les joueurs aiment jouer à côté de bons joueurs, je ne suis pas le seul. »