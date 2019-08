PSG : Augutin pisté par Monaco

Ci-après le classement complet (Août 2019):

Top 10 des clubs ayant la plus forte valeur marchande, tous sports confondus :

Comme chaque année à pareille époque, le célèbre magazine américainpublie son Top 10 des clubs de football ayant la plus forte valeur marchande. Le classement a été établi selon les critères suivants : la popularité, le potentiel marchand, les droits télévisuels et la rentabilité, tout en se basant sur des données financières publiques. A lire aussi >> Le Top 10 des joueurs africains les plus chers de l’histoire Sans grande surprise, tout en haut de la pyramide, trône le trioet, avec un léger avantage pour le géant madrilène dont la valeur s’élève àmilliards de dollars, contreetmilliards pour leet. Comme l'affirme, ces trois cadors du football mondial représentent à eux seuls quasi un quart de la valeur totale des 20 clubs les plus chers de la planète foot ! Derrière, on retrouve logiquement les valeurs sûres de la scène européenne avec leavec, talonné paravec une valorisation marchande estimée àmilliards de dollars.1) Real Madrid – 4,2 milliards de dollars 2) FC Barcelone – 4 milliards de dollars 3) Manchester United – 3,8 milliards de dollars 4) Bayern Munich – 3 milliards de dollars 5) Manchester City – 2,6 milliards de dollars 6) Chelsea – 2,5 milliards de dollars 7) Arsenal – 2,2 milliards de dollars 8) Liverpool – 2,1 milliards de dollars 9) Tottenham – 1,6 milliard de dollars 10) Juventus – 1,5 milliard de dollars >> Le TOP 50 complet de FORBES 11) PSG– 1,4 milliard de dollars1) Dallas Cowboys (NFL) – 5 milliards de dollars 2) New York Yankees (MLB) – 4,6 milliards de dollars 3)4)5) New York Knicks (NBA) – 4 milliards de dollars 6)7) New England Patriots (NFL) – 3,8 milliards de dollars 8) Los Angeles Lakers (NBA) – 3,7 milliards de dollars 9) Golden State Warriors (NBA) – 3,5 milliards de dollars 10) New York Giants (NFL) – 3,3 milliards de dollars