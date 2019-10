PSG : Audience décisive pour Ben Arfa

Mercredi, une audience se tiendra devant le Conseil des Prud'hommes de Paris entre Hatem Ben Arfa et le PSG. Plus d'un an après son départ, le milieu offensif réclame entre sept et huit millions d'euros.

En 2016, Hatem Ben Arfa arrive au Paris Saint-Germain après une saison plus que convaincante à Nice. Mais en avril 2017, le club de la Capitale décide de le mettre à l’écart et HBA ne jouera plus sous les couleurs du PSG jusqu’à la fin de son contrat, en juin 2018. L’ancien Lyonnais rebondit dès le Mercato estival et signe à Rennes avec qui il remportera la Coupe de France en avril 2019… face à ses anciens coéquipiers du PSG. Mais l'histoire n'est pas terminée.HBA estime que son ancienne direction l’a empêché de toucher certaines primes et réclame donc entre 7 et 8 millions d’euros. Il demande également un euro symbolique de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Libre de tout contrat depuis son départ de Bretagne l'été dernier, Hatem Ben Arfa n’a pas trouvé de challenge intéressant pour le moment.