🔴 «Bombazo !»... La star du PSG en route pour l'Atlético Madrid !!

En fin d'année, Zlatan Ibrahimovic sera en fin de contrat avec le LA Galaxy. Le Suédois ne serait pas contre un retour en Italie.

« La Serie A est le championnat le plus dur du Monde »

A la fin de la saison de MLS, Zlatan Ibrahimovic sera libre. Son contrat avec le LA Galaxy se termine le 31 décembre. A 38 ans, l'ancien joueur de Paris ou de Manchester United veut continuer à jouer. Et au plus haut-niveau. Comme beaucoup de monde, l'attaquant suédois fait la liste de ce qu'il aimerait recevoir à la fin de l'année. N'écartant pas un retour en Europe, celui qui a marqué 30 buts en 29 apparitions lors de la saison régulière du championnat nord-américain a évoqué les clubs qui pourraient le tenter lors d'une visite à La Gazzetta dello Sport.Le natif de Malmö a expliqué ses choix en insistant bien sur le Napoli. Le buteur avait déjà évoqué son souhait de retrouver Carlo Ancelotti. Mais ce n'est pas la seule raison qui lui donne envie de rejoindre le San Paolo. « J’ai beaucoup apprécié le récent documentaire sur Diego Maradona. Voir l’amour que la ville lui portait me donne envie de vivre ce type d’expérience à Naples. Ca serait fantastique de reproduire ce que Diego a réalisé là -bas. Avec moi dans l’équipe, le San Paolo serait plein chaque week-end. »Le trentenaire souhaite rejoindre une équipe capable de rivaliser avec la Juventus Turin dans la course au titre. C'est donc logique qu'il pense aussi à retrouver l'Inter Milan. Celui qui a déjà joué pour le club lombard entre 2006 et 2009 aimerait retenter l'expérience pour travailler sous les ordres d'Antonio Conte.Et c'est pour cette raison que Bologne peut être un option selon lui. « Sinisa est un ami. Si je venais à choisir Bologne, ça serait juste pour lui. On a parlé récemment et il m’a dit « Ici, tout le monde jouerait pour toi. Tu aurais juste besoin de rester devant et mettre le ballon au fond. » » De quoi séduire celui qui a déjà tant gagné ? Car Zlatan l'a avoué, le championnat italien l'attire particulièrement. Selon lui, « c'est le championnat le plus dur du Monde ».