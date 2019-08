PSG : Arrivée imminente de Keylor Navas ?

Le Paris Saint-Germain pourrait rapidement obtenir la signature de Keylor Navas, le gardien remplaçant du Real Madrid, d'après La Nacion.

Navas a annoncé son choix ce mercredi

A la recherche du successeur de Kevin Trapp, qui a choisi de retourner à l’Eintracht Francfort , le Paris Saint-Germain aurait trouvé son bonheur en Espagne. A défaut de pouvoir débaucher le Milanais Gianluigi Donnarumma, le club de la Capitale serait en passe d’accueillir le gardien international costaricien Keylor Navas (32 ans, Real Madrid). Et ceci malgré les dernières déclarations de Zinédine Zidane , son entraîneur chez les Merengue. « C’est un joueur de l’équipe, c'est un joueur important, a récemment indiqué le technicien français en conférence de presse. Il l’a été et va l’être.Il est ici. Il veut jouer et démontrer qu’il est très bon. Il s’est toujours comporté en grand professionnel. Je ne pense qu’à la possibilité d’avoir Keylor. Il l’a démontré durant toute sa carrière, c’est un joueur très important. Il va compter dans l’équipe, c’est le message que je veux lui envoyer. On continuera à parler des joueurs jusqu’au 2 septembre, mais je veux continuer cette aventure avec Keylor. »Selon La Nacion, Keylor Navas aurait tout de même choisi de poursuivre sa carrière sous les couleurs des champions de France en titre. L’ancien joueur de Levante et Albacete aurait fait part de sa décision ce mercredi., le natif de San Isidro de El General pourrait débarquer dès jeudi en France. Histoire de finaliser les derniers détails de son engagement avec l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi. Alors que la piste aurait été activée par Antero Henrique, Leonardo aurait décidé de la relancer, et Alphonse Areola devrait se retrouver avec un rival de choix dans les cages parisiennes...