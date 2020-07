PSG : Aouchiche s'en va

Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern Munich, a fait savoir que Thiago Alcantara souhaitait quitter le club champion d'Allemagne.

Rummenigge, CEO of @FCBayern, confirmed that @Thiago6 wants to leave the Club. therefore he should be sold. Rummenigge: „We don't want to lose a player for free next year. I say that very clearly!“ @BILD_Sport