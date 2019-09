PSG : Alex Georgen vendu à Avranches

Cristiano Ronaldo has won Portuguese Player Of The Year for a record 10th time! 🏆 pic.twitter.com/7sJjopBb42 — ESPN UK (@ESPNUK) 3 septembre 2019

Lundi soir avait lieu la prestigieuse cérémonie "" qui récompense les meilleurs footballeurs lusitaniens de l'année. Sans surprise, le trophée de "joueur portugais de l'année 2019" est revenu à la super star de la Juventus,, pour la quatrième fois consécutive. Il convient de noter que depuis 2007, le Portugais a remporté 10 fois ce trophée, battant ainsi le record de son illustre compatriote, Luis Figo , sacré sans discontinuité entre 1995 et 2000.A cette occasion, le "joueur portugais du siècle" s'est exprimé suret s'est dit "