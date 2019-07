PSG : Abdou Diallo sera là contre Nuremberg, Neymar non

Le Barça veut s’inspirer de la NBA

Rakitic-Coutinho, Rakitic-Dembélé-Umititi, Dembélé-Semedo… Depuis bientôt plus d’un mois, le FC Barcelone tente tant bien que mal de trouver une solution afin de convaincre le PSG de lâcher Neymar. L’une d’entre elles consiste à inclure des joueurs barcelonais dans la transaction pour faire baisser le prix du Brésilien. Si le club parisien ne se montre pas fermer à un départ de sa star,Après avoir recruté Antoine Griezmann pour 120 millions d’euros il y a quelques jours, le Barça ne peut se permettre une nouvelle folie, même pour son ancien joueur. D’ailleurs, plus les jours passent et plus le dossier « Ney » prend du plomb dans l’aile en Catalogne.Dans son édition du jour, le Mundo Deportivo assure que la position barcelonaise est claire et ferme.et encore moins dans le cadre d’un échange plus quelques centaines de millions d’euros. Pire, selon des sources émanant du Barça, le champion d’Espagne ne peut se permettre qu’un échange sec s’il veut de nouveau attirer Neymar au Camp Nou. En clair ?Ce scénario avait déjà été avancé il y a quelques temps et n’était en rien positif pour le club de la Capitale. En récupérant par exemple Coutinho, Dembélé et Umtiti, le PSG se renforcerait inévitablement. Seulement, à eux trois, les actuels Barcelonais coûteraient plus chers en salaire que le seul Neymar. On voit donc mal Leonardo accepter une telle offre surtout si les Parisiens se sont mis sur le dossier Dybala…