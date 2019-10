PSG - 🔴FLASH MERCATO: Leonardo fixe sa grande priorité pour cet hiver !

TALLA FALL : « UN PROBLÈME À L’INTÉRIEUR DE LA CAF »

TALLA FALL : « UNE VICTOIRE ADMINISTRATIVE POUR NOUS »

Après la décision de la Confédération africaine de football deÂ, la réaction du club sénégalais était attendue avec impatience. Ce mercredi, son responsable de la communication, Talla Fall, a annoncé sur les ondes de RFI que l’équipe acceptait cette nouvelle programmation.Â, a indiqué Talla Fall dans l’émission « Radio Foot Internationale ». Quelque part, on a voulu nous embarquer dans une galère qui ne disait pas son nom. Il était hors de question d’aller jouer ailleurs qu’au Caire. Maintenant, la CAF a tranché et on l’accepte. On va aller jouer, parce qu’on n’a pas peur. Cette équipe-là n’est pas un foudre de guerre. On a joué contre elle, on sait de quoi elle est capable. »Le discours n’en reste pas moins sans concession., qui a pris la responsabilité du décalage de la manche retour, programmée initialement le 28 septembre. « Ce que je regrette aujourd’hui, c’est de voir des anciens joueurs, qui sont venus pour changer les choses, se permettent de bafouer les règles, a taclé Talla Fall. On a parlé de changement, de sang neuf. Aujourd’hui, ces gens doivent se regarder en face et se demander s’il n’y a pas un problème à l’intérieur de la CAF. » pour le principe. « Je pense que nous n’irons pas jusque là . Il faut garder l’esprit du fair-play et de disputer un match, a poursuivi Talla Fall. Sur le principe, nous n’avons jamais refusé le match. Nous nous sommes présentés le vendredi au terrain. On nous a empêché d’y accéder. On a fait constater cela par un avocat représentant un huissier au Caire. carÂ, par forfait. Alors que nous avons respecté une convocation, la seule qui est valable parce qu’il n’y en a pas eu d’autre. C’est maintenant à la CAF de corriger les manquements dans son règlement afin que de telles choses ne puissent plus se répéter. » >> Ligue des Champions CAF: le tirage complet des groupes