Prix Puskas : Samuel Eto’o en campagne pour cette joueuse

Corinne Diacre a dévoilé ce jeudi sa première liste post-Mondial. On retrouve quatre changements parmi les 23 joueuses retenues. Marie-Antoinette Katoto est encore absente.



Corinne Diacre, sélectionneure de l'Equipe de France féminine, a dévoilé la liste des 23 joueuses convoquées pour France - Espagne #FiersdetreBleues #FRAESP pic.twitter.com/95QH1uzRG5

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 22, 2019

C’était un moment attendu. Ce jeudi, un peu plus d’un mois après le sacre des Etats-Unis à Lyon, Corinne Diacre a dévoilé sa première liste depuis la fin de la Coupe du Monde. Pour le match amical contre l’Espagne, le 31 août à Clermont, la sélectionneure de l’équipe de France n’a pas changé grand-chose.: Peyraud-Magnin, De Almeida, Dali et Khelifi remplacent Lerond, Périsset, Bussaglia et Clemaron. On notera l’absence de Katoto, encore boudée par Diacre. En revanche, les Lyonnaises Renard et Le Sommer sont bien là en dépit des tensions nées des déclarations publiques post-Mondial.