Prix Marc-Vivien Foé : Qui succédera à Pépé ?

Al Ahly attend ses 1,4 million de dollars

Toutefois, il faudra auparavant obtenir l'accord de son club actuel, l'Etoile Sportive du Sahel, et de l'entraineur zamalkaoui, le Français Patrice Carteron qui doit dire s'il a besoin d'un tel joueur ou non. C'est ce que rapporte ce vendredi la presse égyptienne qui indique que l'impresario de Coulibaly a placé la transaction à hauteur de 1,5 million de dollars, proposant le rééchelonnement de ce montant à verser à l'ESS sur plusieurs tranches, au cas où le club cairote est intéressé par une telle transaction. On s'attend à ce que Zamalek étudie la possibilité de recruter l'avant-centre ivoirien dans les prochains jours. Il faut dire qu'un éventuel départ du joueur de l'Etoile Sportive du Sahel correspond parfaitement à la nouvelle stratégie prônée par le président, M.Ridha Charfeddine qui, crise financière aigue oblige, donne la priorité absolue aux jeunes du centre de formation du club, et veut dégraisser l'effectif en se débarrassant des gros salaires. De plus, depuis le 25 mars dernier, le club égyptien Al Ahly du Caire ne cesse d'alerter l'Etoile Sportive du Sahel afin de lui verser l'argent du transfert de Coulibaly. Il avait alors donné au club tunisien des délais de deux semaines pour s'acquitter de cet argent, avant que l'affaire ne soit gelée en raison de la crise sanitaire du coronavirus.Un accord avait été conclu au mois de novembre dernier en vertu duquel, en plus d'une avance de 200 mille dollars, le club de Ligue 1 tunisienne doit s'acquitter du montant de transfert de 1,2 million de dollars en trois échéances de 400 mille dollars chacune. Or, l'octuple champion d'Afrique n'a toujours pas reçu l'avance de 200 mille dollars. Coulibaly a signé à l'ESS en août 2018 un contrat allant jusqu'au 30 juin 2023, mais il n'a pu être qualifié pour son nouveau club qu'au mercato de l'hiver dernier. Le tribunal arbitral du sport l'a obligé à verser un montant de 1,4 million de dollars à son ancien club, Al Ahly du Caire pour rupture unilatérale du contrat lorsqu'il était parti au mois de mai 2017 vers le club écossais Partick Thistle Football Club. Le secrétaire général de l'ESS, M.Hamouda Bouazza assure qu'il est certes vrai que les deux clubs se sont mis d'accord sur les délais de ce premier versement. "Toutefois, les conditions prévalant en raison de la crise actuelle mondiale liée au nouveau coronavirus empêche de nous acquitter amicalement de ce paiement qui sera tout simplement repoussé. Nous allons le faire dès la fin de cette crise du COVID-19", déclare le dirigeant étoilé qui écarte tout recours par Al Ahly à la FIFA. Coulibaly, 25 ans a signé deux buts seulement en championnat de L1 depuis sa qualification pour l'ESS. Il a été aligné dans 9 matches pour un temps de jeu de 627 minutes. A lire aussi >> Coulibaly sera-t-il interdit de participation avec l'ESS ?